تعرف على أسباب استقالة رئيس وزراء البرتغال.. واجتماع عاجل غدا

MENAFN - Youm7) استقال رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، من منصبه اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية التي أشارت إلى أن سبب الاستقالة هو تورط كوستا في قضايا فساد.

وقد قبل الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الاستقالة، وعقبها قرر عقد اجتماع للأحزاب السياسية الممثلة بمجلس الجمهورية لمدة ربع عام، غدا 8 نوفمبر، وعقد مجلس الدولة تحت رعاية مجلس النواب بعد غد 9 نوفمبر، حسب بيان الرئاسة البرتغالية.

وقد أفادت وكالة الأنباء البرتغالية عن إجراء مصالح الشرطة البرتغالية لعمليات تفتيش صبيحة اليوم الثلاثاء، في مقر إقامة الوزير الأول المستقيل وعدد من المنازل والوزارات ومكاتب المحاماة.

ووجد رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل نفسه متورطا في قضية فساد مرتبطة بمنح عقود الطاقة، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية.

أنطونيو كوستا أعلن عن استقالته قائلا“مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شك في نزاهتي وفي هذه الظروف قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية”.



