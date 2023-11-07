Tuesday, 07 November 2023 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على أسباب استقالة رئيس وزراء البرتغال.. واجتماع عاجل غدا

11/7/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) استقال رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، من منصبه اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية التي أشارت إلى أن سبب الاستقالة هو تورط كوستا في قضايا فساد.

وقد قبل الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الاستقالة، وعقبها قرر عقد اجتماع للأحزاب السياسية الممثلة بمجلس الجمهورية لمدة ربع عام، غدا 8 نوفمبر، وعقد مجلس الدولة تحت رعاية مجلس النواب بعد غد 9 نوفمبر، حسب بيان الرئاسة البرتغالية.

وقد أفادت وكالة الأنباء البرتغالية عن إجراء مصالح الشرطة البرتغالية لعمليات تفتيش صبيحة اليوم الثلاثاء، في مقر إقامة الوزير الأول المستقيل وعدد من المنازل والوزارات ومكاتب المحاماة.

ووجد رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل نفسه متورطا في قضية فساد مرتبطة بمنح عقود الطاقة، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية.

أنطونيو كوستا أعلن عن استقالته قائلا“مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شك في نزاهتي وفي هذه الظروف قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية”.








MENAFN07112023000132011024ID1107389109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث