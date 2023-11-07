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بنك الاستثمار الأوروبي يقرض إيطاليا 100 مليون يورو لتعزيز الاقتصاد المستدام

11/7/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة مصرفية إيطالية، عقدًا تمويليًا، بقيمة 100 مليون يورو، لدعم التحول الأخضر في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.



وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا القرض يدعم الجانب الإيطالي في ضخ استثمارات القطاع العام المستدامة، بينما تضيف إيطاليا من جانبها 100 مليون يورو أخرى استثمارات في المقابل.



وأشار إلى أن التمويل سيجري ضخه في شراء حافلات صديقة للبيئة لاستخدامها في النقل العام، وتجديد وتحسين شبكات إمدادات المياه والبنية التحتية وشراء المركبات والمعدات ومعدات جمع النفايات المصنفة، فضلا عن الاستثمارات والمشروعات.



وذكر البيان أن القرض يوفر شروط تمويل ذات آجال استحقاق (تصل إلى 15 سنة)، وفي السنوات الخمس الماضية، بلغ إجمالي القروض التي حصل عليها المصرف الإيطالي من بنك الاستثمار الأوروبي 2.4 مليار يورو، تم توجيهها لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية في سكة حديد "باليرمو كاتانيا" وتحديث ميناء "لا سبيزيا".












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