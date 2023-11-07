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الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا بالقرب من مكاتب الكابيتول

11/7/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) ألقت شرطة الكابيتول القبض على مسلح خارج مباني المكاتب بالقرب من مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء.

واعتقل ضباط رجل مسلح في الحديقة المقابلة لمحطة يونيون، بحسب بيان لشرطة الكابيتول.

وجاء في البيان: "في هذا الوقت ليس لدينا سبب للاعتقاد بوجود تهديد مستمر، نحن نعمل على جمع المزيد من المعلومات وسننشر المزيد من التفاصيل عندما يتم تأكيدها."








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