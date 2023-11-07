القاهرة الإخبارية: البنتاجون ينفي تسليح غواصة أمريكية في الشرق الأوسط بأسلحة نووية

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تنفي تسليح غواصة أمريكية في الشرق الأوسط بأسلحة نووية.

وفى وقت سابق قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السالمين، إن مدينة طولكرم تشهد منذ الصباح استهدافات إسرائيلية للفلسطينيين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال 100 رصاصة على سيارة تضم شبانا فلسطينيين.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال تعمد لتجريف البنية التحتية في طولكرم، وأيضا أصابت خلال الاقتحامات والدة الشهيد عز عواد، ووصلت إلى مستشفى ثابت لتلقي العلاج.

وأوضحت أن الاحتلال قطع الاتصالات عن المدينة خلال الاقتحام، وقابله الشباب المقاومون بتفجير عبوات ناسفة في الآليات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النار، وقال شهود عيان إن الاحتلال أطلق الرصاص على شابة فلسطينية غير مسلحة تماما، بينما قال الاحتلال إنها كانت تحمل سكينا.