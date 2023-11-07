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كريم عزت يحقق المركز الأول في أكبر سباق تجديف فى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية

11/7/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) حقق البطل المصري كريم عزت فوزًا تاريخيًا في سباق "Head of
Regatta"، للتجديف والذي يُعتبر واحدًا من أكبر سباقات التجديف في العالم.



اقيمت المسابقة في تشاتانوغا، تينيسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك كريم عزت ضمن مجموعة من المجدفين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، حيث اتسم السباق بالمنافسة الشديدة بمشاركة قوارب تجديف من مختلف الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وهولندا وصربيا، بالإضافة إلى منتخب مصر.



يُعد سباق " Head of Regatta سباقًا بطوليًا يمتد على مسافة 5 كيلومترات، وشهد مشاركة 2200 قارب تجديف على مدار يومين. في اليوم الأول وحده، شارك أكثر من 9000 مجدف وتنافس 1200 قارب، وهذا يعتبر إنجازًا رائعًا يحطم الأرقام القياسية في عالم التجديف.





وحقق كريم عزت المركز
الأول في سباق القارب الفردي على مسافة 5 كيلومترات للفئة العمرية من 21 إلى 40 سنة، محققًا الميدالية الذهبية لمصر.












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