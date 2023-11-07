كريم عزت يحقق المركز الأول في أكبر سباق تجديف فى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Youm7) حقق البطل المصري كريم عزت فوزًا تاريخيًا في سباق "Head of
Regatta"، للتجديف والذي يُعتبر واحدًا من أكبر سباقات التجديف في العالم.
اقيمت المسابقة في تشاتانوغا، تينيسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك كريم عزت ضمن مجموعة من المجدفين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، حيث اتسم السباق بالمنافسة الشديدة بمشاركة قوارب تجديف من مختلف الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وهولندا وصربيا، بالإضافة إلى منتخب مصر.
يُعد سباق " Head of Regatta سباقًا بطوليًا يمتد على مسافة 5 كيلومترات، وشهد مشاركة 2200 قارب تجديف على مدار يومين. في اليوم الأول وحده، شارك أكثر من 9000 مجدف وتنافس 1200 قارب، وهذا يعتبر إنجازًا رائعًا يحطم الأرقام القياسية في عالم التجديف.
وحقق كريم عزت المركز
الأول في سباق القارب الفردي على مسافة 5 كيلومترات للفئة العمرية من 21 إلى 40 سنة، محققًا الميدالية الذهبية لمصر.
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