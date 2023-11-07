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فاركو يوافق رسميًا على انضمام سيف تيرى لمعسكر منتخب السودان

11/7/2023 2:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى نادي فاركو استدعاء من الاتحاد السودانى لكرة القدم، بطلب تواجد اللاعب سيف تيرى في معسكر منتخب صقور الجديان بداية من 13 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتى توجو والكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.



وتحفظ نادي فاركو على مغادرة اللاعب لمصر وطلب ضمانات كافية لعودته في الموعد المحدد حيث يواجه حملة الجوازات السودانية صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول لمصر ويتخوف اللاعب تيري من الحضور لليبيا والانضمام للمنتخب السوداني والفشل في الحصول على تأشيرة الدخول.



ويذل رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم جهود كبيرة مع السلطات المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم ونادي فاركو من أجل مشاركة مهاجم المنتخب السوداني سيف تيري في مواجهتي توجو والكونغو ويومي 13 و17 نوفمبر 2023م في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م ببنغازي الليبية من أجل ضمان تأشيرة دخول للاعب لمصر بعد مشاركته في المباراتين.












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