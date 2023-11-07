حسين لبيب يزور العامري فاروق في المستشفى

MENAFN - Youm7) حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارةالعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي و المتواجد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه، والذى يبعد عن النادي الأهلي أمتار قليلة.