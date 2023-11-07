حسين لبيب يزور العامري فاروق في المستشفى

(MENAFN
- Youm7) حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة
العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي و المتواجد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.
تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.
وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه، والذى يبعد عن النادي الأهلي أمتار قليلة.
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