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منتخب الشباب يخوض مرانه الثانى بحضور فيتوريا وأبو الوفا

11/7/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Youm7) حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، و محمد غرابة مدير المنتخب
على حضور مران منتخب الشباب بقيادة وائل رياض ، الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.
كما تواجد في المران الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي، وكان في استقبال روي فيتوريا.
وقام فيتوريا بمصافحة الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين ، ووجه كلمة لهم أكد خلالها على أنه يتابع هذا الجيل من اللاعبين ويعلم أن لديهم إمكانيات كبيرة تؤهلهم ليصبحوا لاعبين كبار في المستقبل القريب.
أضاف فيتوريا أن هؤلاء اللاعبين بمقدورهم أن يصبحوا لاعبين على مستوى عال من الاحتراف في كرة القدم، بشرط التركيز والتدريب بجدية ومعرفة كيف تكون على القمة دائما في كل الأمور التي تتعلق بكم.
اختتم فيتوريا كلمته بالتأكيد على أنه يتمنى التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، كما يأمل أن يرى هؤلاء اللاعبين في منتخب مصر الأول في المستقبل.

















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