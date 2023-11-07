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محمد صبحي يواصل تدريباته بشكل منفرد خارج الزمالك..فيديو

11/7/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Youm7)
يواصل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك تدريباته بشكل منفرد، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية .







خضع محمد صبحي للتحقيق معه أمس من قبل الإدارة القانونية بنادي الزمالك عقب قرار إيقافه.




كان
مجلس الزمالك
قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.




وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا الأحد، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.



واتخذ
مجلس الزمالك
الزمالك قرارات حاسمة؛ أبرزها إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.






















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