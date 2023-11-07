(الكويت) يتعادل مع (أهلي حلب) السوري (1-1) ضمن كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- تعادل نادي الكويت اليوم الثلاثاء مع نظيره (أهلي حلب) السوري تعادلا ايجابيا (1-1) ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ودخل (الابيض) الكويتي المباراة بقوة حيث سجل هدفه سريعا بالدقيقة 11 عن طريق لاعبه فواز المبيلش فيما سجل (أهلي حلب) عن طريق اللاعب محمد النايف بالدقيقة 37 لينتهي الشوط الاول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني حاول (الكويت) تحقيق الفوز من خلال البحث عن تسجيل الهدف الثاني وحاول شن الهجمات على مرمى الفريق السوري لكن اصطدم بتكتل دفاعي من جانب الخصم دون تسجيل الهدف.
وارتفع رصيد (الكويت) الى ست نقاط بالمركز الثاني بالتساوي مع (الوحدات) الاردني الذي يملك نفس الرصيد فيما حصد (اهلي حلب) نقطته الثانية بالمركز الاخير في حين يتصدر (الكهرباء) العراقي فرق المجموعة بسبع نقاط.
وتبقى ل(الكويت) جولتان بالمجموعة عندما يستضيف (الكهرباء) العراقي في 28 الجاري ويرتحل ليحل ضيفا على (الوحدات) الاردني في 11 ديسمبر المقبل. (النهاية)
س ع د / ط أ ب
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