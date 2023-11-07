Tuesday, 07 November 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان سعودي امريكي افريقي: التزام طرفي النزاع بالسودان بتسهيل المساعدات الانسانية وتنفيذ اجراءات بناء الثقة

11/7/2023 2:33:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) بصفتها ممثلا للاتحاد الأفريقي وكونهم الميسرين لمحادثات (جدة 2) عن التزام طرفي النزاع في السودان أي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الانسانية وتنفيذ اجراءات بناء الثقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مشترك للميسرين اليوم الثلاثاء ان محادثات جدة ترتكز على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من اجراءات بناء الثقة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.
وأفاد البيان بأنه على ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان خلال شهر مايو الماضي يلتزم طرفا النزاع بالانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.
وقال إن الطرفين يلتزمان تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات اضافة الى تنفيذ اجراءات بناء الثقة عبر انشاء آلية للتواصل بين قادة الطرفين وتخفيف حدة اللغة الاعلامية على ان يتم تنفيذ هذه الاجراءات بالتوازي.
ووفقا للبيان فقد أكد الطرفان التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلاهما.
وأعرب "الميسرون" في البيان عن أسفهم لعدم تمكن الطرفين من التوصل الى اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة من المحادثات حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع.
وحث الميسرون طرفي النزاع على تقديم مصلحة الشعب السوداني أولا وإلقاء السلاح والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع. (النهاية)

ف ن / ر ج



MENAFN07112023000071011013ID1107389099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث