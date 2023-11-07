بيان سعودي امريكي افريقي: التزام طرفي النزاع بالسودان بتسهيل المساعدات الانسانية وتنفيذ اجراءات بناء الثقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) بصفتها ممثلا للاتحاد الأفريقي وكونهم الميسرين لمحادثات (جدة 2) عن التزام طرفي النزاع في السودان أي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الانسانية وتنفيذ اجراءات بناء الثقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مشترك للميسرين اليوم الثلاثاء ان محادثات جدة ترتكز على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من اجراءات بناء الثقة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.
وأفاد البيان بأنه على ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان خلال شهر مايو الماضي يلتزم طرفا النزاع بالانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.
وقال إن الطرفين يلتزمان تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات اضافة الى تنفيذ اجراءات بناء الثقة عبر انشاء آلية للتواصل بين قادة الطرفين وتخفيف حدة اللغة الاعلامية على ان يتم تنفيذ هذه الاجراءات بالتوازي.
ووفقا للبيان فقد أكد الطرفان التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلاهما.
وأعرب "الميسرون" في البيان عن أسفهم لعدم تمكن الطرفين من التوصل الى اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة من المحادثات حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع.
وحث الميسرون طرفي النزاع على تقديم مصلحة الشعب السوداني أولا وإلقاء السلاح والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع. (النهاية)
ف ن / ر ج
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