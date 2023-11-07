تركيا تأسف لانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 11 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها اليوم الثلاثاء لانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا المبرمة عام 1990 إبان الحرب الباردة.
ووصفت الخارجية التركية في بيان تطبيق المعاهدة من قبل بقية الأعضاء الموقعين ب "المستحيل" مشيرة الى أن تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) علقوا العمل بالمعاهدة لمدة من الزمن.
وأوضح البيان أن قرار "تعليق العمل" بالمعاهدة يحمل بطبيعته أيضا إلغاء التعليق والعودة إلى الاتفاقية من جديد.
ووضعت المعاهدة قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن للناتو وحلف وارسو نشرها.
وأعلنت موسكو انسحابها من المعاهدة منتصف الليلة الماضية بعد أن علقت مشاركتها في المعاهدة في عام 2007 فيما أوقفت مشاركتها الفاعلة فيها في عام 2015.
وتمنع المعاهدة طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا فيما اعتبرت موسكو أن تلك المعاهدة تضعف تفوق الاتحاد السوفيتي آنذاك في الأسلحة التقليدية. (النهاية)
ا ع س /
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