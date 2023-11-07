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تركيا تأسف لانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

11/7/2023 2:33:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 11 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها اليوم الثلاثاء لانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا المبرمة عام 1990 إبان الحرب الباردة.
ووصفت الخارجية التركية في بيان تطبيق المعاهدة من قبل بقية الأعضاء الموقعين ب "المستحيل" مشيرة الى أن تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) علقوا العمل بالمعاهدة لمدة من الزمن.
وأوضح البيان أن قرار "تعليق العمل" بالمعاهدة يحمل بطبيعته أيضا إلغاء التعليق والعودة إلى الاتفاقية من جديد.
ووضعت المعاهدة قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن للناتو وحلف وارسو نشرها.
وأعلنت موسكو انسحابها من المعاهدة منتصف الليلة الماضية بعد أن علقت مشاركتها في المعاهدة في عام 2007 فيما أوقفت مشاركتها الفاعلة فيها في عام 2015.
وتمنع المعاهدة طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا فيما اعتبرت موسكو أن تلك المعاهدة تضعف تفوق الاتحاد السوفيتي آنذاك في الأسلحة التقليدية. (النهاية)

ا ع س /




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