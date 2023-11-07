الدوحة وعمان تفوزان بأبرز جوائز الدورة ال14 لمنظمة المدن العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 7 (كونا) -- فازت مدينتا الدوحة القطرية وعمان الأردنية اليوم الثلاثاء بأبرز جوائز الدورة ال14 لجائزة منظمة المدن العربية والتي تم إعلان نتائجها في العاصمة القطرية.
فقد ذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أن لجنة تحكيم جوائز الدورة ال14 اعلنت أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة حيث إنه وفي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدمت لها ست مشاركات من مدن عربية مختلفة فازت بالمركز الأول بلدية مدينة الدوحة في قطر فيما حلت بالمركز الثاني (أمانة عمان الكبرى) في الأردن وفي المركز الثالث (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) الأردنية أيضا.
وبخصوص جائزة المدينة المبدعة التي تقدمت لها خمس مشاركات فقد حجبت الجائزة عن المركز الأول بينما فازت بالمركز الثاني المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري الأردنية وبالمركز الثالث (بلدية رام الله) في دولة فلسطين وبالمركز الثالث مكرر (بلدية قابس) في تونس.
أما جائزة المدينة المستدامة والمرنة فقد تقدم لها 11 ترشيحا وحصدت المركز الأول (أمانة عمان الكبرى الأردنية) والمركز الثاني (ولاية جهة العيون) المغربية والمركز الثالث (محافظة ظفار) بسلطنة عمان.
وفي هذا الشأن أشاد الأمين العام لمنظمة المدن العربية المهندس عبدالرحمن العصفور بالدعم غير المحدود الذي تقدمه قطر للمنظمة ومؤسساتها مثمنا جهودها الحثيثة لإنجاح أعمال مؤسسة جائزة المدن العربية منذ احتضان مدينة الدوحة لمقر الجائزة في عام 1983.
وأكد العصفور أن مؤسسة جائزة المدن العربية حققت خلال مسيرتها إنجازات مضيئة في منابر العمل العربي المشترك من خلال إتاحة مجموعة من الجوائز التي يتم تقديمها بشكل دوري للمبدعين العرب في العديد من المجالات منها المعمارية والصحة البيئية والمدن المستدامة والتحول الإلكتروني والذكي.
وقال إن مؤسسة الجائزة تقدم أيضا جوائز تقديرية للمسؤولين في المدن العربية والعلماء والخبراء العرب الذين يقدمون أعمالا أو ينفذون مشاريع حيوية من شأنها تطوير المدينة العربية وإعلاء شأنها في المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية والإدارية وغيرها.
من جانبه تقدم مدير عام مؤسسة جائزة المدن العربية عيسى راشد بالتهنئة للمدن العربية الفائزة بجوائز الدورة ال14 والتي شملت جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي وجائزة المدينة المبدعة وجائزة المدينة المستدامة والمرنة.
وأكد راشد حرص مؤسسة جائزة المدن العربية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتشجيع مشاركة جميع المدن العربية بفئات الجوائز التي تنظمها المؤسسة بشكل دوري مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن التنسيق والتعاون التام مع منظمة المدن العربية ممثلة بالأمانة العامة.
وجائزة المدن العربية هي إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وقد تأسست بقرار من المؤتمر العام السابع للمنظمة والذي انعقد بالجزائر العاصمة في مايو 1983 وتهدف إلى حث المدن العربية على التجديد والابتكار ارتكازا على الطابع المعماري العربي الإسلامي في العمارة المعاصرة والحفاظ على هوية المدينة العربية وتراثها وصيانة المعالم والمآثر التاريخية وتشجيع المهندسين والمخططين العرب على حفظ البيئة والتصدي للملوثات.
يذكر أن منظمة المدن العربية هي منظمة إقليمية عربية متخصصة في شؤون المدن والبلديات ومقرها الدائم في دولة الكويت وتم تأسيسها في عام 1967 عندما اتفقت مجموعة من المدن العربية على تأسيسها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتضم في عضويتها حاليا أكثر من 650 مدينة عربية وينبثق عنها سبع مؤسسات إقليمية تمثل الأذرع الفنية لتحقيق أهداف المنظمة. (النهاية)
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