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الدوحة وعمان تفوزان بأبرز جوائز الدورة ال14 لمنظمة المدن العربية

11/7/2023 2:33:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 7 (كونا) -- فازت مدينتا الدوحة القطرية وعمان الأردنية اليوم الثلاثاء بأبرز جوائز الدورة ال14 لجائزة منظمة المدن العربية والتي تم إعلان نتائجها في العاصمة القطرية.
فقد ذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أن لجنة تحكيم جوائز الدورة ال14 اعلنت أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة حيث إنه وفي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدمت لها ست مشاركات من مدن عربية مختلفة فازت بالمركز الأول بلدية مدينة الدوحة في قطر فيما حلت بالمركز الثاني (أمانة عمان الكبرى) في الأردن وفي المركز الثالث (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) الأردنية أيضا.
وبخصوص جائزة المدينة المبدعة التي تقدمت لها خمس مشاركات فقد حجبت الجائزة عن المركز الأول بينما فازت بالمركز الثاني المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري الأردنية وبالمركز الثالث (بلدية رام الله) في دولة فلسطين وبالمركز الثالث مكرر (بلدية قابس) في تونس.
أما جائزة المدينة المستدامة والمرنة فقد تقدم لها 11 ترشيحا وحصدت المركز الأول (أمانة عمان الكبرى الأردنية) والمركز الثاني (ولاية جهة العيون) المغربية والمركز الثالث (محافظة ظفار) بسلطنة عمان.
وفي هذا الشأن أشاد الأمين العام لمنظمة المدن العربية المهندس عبدالرحمن العصفور بالدعم غير المحدود الذي تقدمه قطر للمنظمة ومؤسساتها مثمنا جهودها الحثيثة لإنجاح أعمال مؤسسة جائزة المدن العربية منذ احتضان مدينة الدوحة لمقر الجائزة في عام 1983.
وأكد العصفور أن مؤسسة جائزة المدن العربية حققت خلال مسيرتها إنجازات مضيئة في منابر العمل العربي المشترك من خلال إتاحة مجموعة من الجوائز التي يتم تقديمها بشكل دوري للمبدعين العرب في العديد من المجالات منها المعمارية والصحة البيئية والمدن المستدامة والتحول الإلكتروني والذكي.
وقال إن مؤسسة الجائزة تقدم أيضا جوائز تقديرية للمسؤولين في المدن العربية والعلماء والخبراء العرب الذين يقدمون أعمالا أو ينفذون مشاريع حيوية من شأنها تطوير المدينة العربية وإعلاء شأنها في المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية والإدارية وغيرها.
من جانبه تقدم مدير عام مؤسسة جائزة المدن العربية عيسى راشد بالتهنئة للمدن العربية الفائزة بجوائز الدورة ال14 والتي شملت جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي وجائزة المدينة المبدعة وجائزة المدينة المستدامة والمرنة.
وأكد راشد حرص مؤسسة جائزة المدن العربية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتشجيع مشاركة جميع المدن العربية بفئات الجوائز التي تنظمها المؤسسة بشكل دوري مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن التنسيق والتعاون التام مع منظمة المدن العربية ممثلة بالأمانة العامة.
وجائزة المدن العربية هي إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وقد تأسست بقرار من المؤتمر العام السابع للمنظمة والذي انعقد بالجزائر العاصمة في مايو 1983 وتهدف إلى حث المدن العربية على التجديد والابتكار ارتكازا على الطابع المعماري العربي الإسلامي في العمارة المعاصرة والحفاظ على هوية المدينة العربية وتراثها وصيانة المعالم والمآثر التاريخية وتشجيع المهندسين والمخططين العرب على حفظ البيئة والتصدي للملوثات.
يذكر أن منظمة المدن العربية هي منظمة إقليمية عربية متخصصة في شؤون المدن والبلديات ومقرها الدائم في دولة الكويت وتم تأسيسها في عام 1967 عندما اتفقت مجموعة من المدن العربية على تأسيسها لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتضم في عضويتها حاليا أكثر من 650 مدينة عربية وينبثق عنها سبع مؤسسات إقليمية تمثل الأذرع الفنية لتحقيق أهداف المنظمة. (النهاية)

س س س / ر ج



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