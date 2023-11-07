وزارة الدفاع اليمنية: جماعة إرهابية استهدفت موكب رئيس الأركان بسيارة مفخخة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 11 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من تفجير "إرهابي" استهدف موكبه بسيارة مفخخة بينما كان في طريقه من منطقة (العبر) الحدودية مع السعودية إلى مدينة (مأرب) مخلفا إصابات بين مرافقيه.
وأوضح مصدر في وزارة الدفاع اليمنية في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته "جماعة إرهابية" ضد موكب الفريق بن عزيز الذي يشغل منصب قائد العمليات المشتركة جاء "في ظل تصعيد مستمر للميليشيات الحوثية وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة من إيران".
وحذرت وزارة الدفاع اليمنية "ميليشيات الحوثي وحلفاؤها التكفيريين وداعميها الإقليميين من مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة التي تؤكد رفضها لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء والأصدقاء والامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني وإراقة المزيد من الدماء".
وأكدت جاهزية قواتها العالية لردع أي تصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد المناسب وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال أثناء عودته إلى محافظة (مأرب). (النهاية)
س ن ص / م م ج
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