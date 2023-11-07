Tuesday, 07 November 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الدفاع اليمنية: جماعة إرهابية استهدفت موكب رئيس الأركان بسيارة مفخخة

11/7/2023 2:33:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 7 - 11 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الثلاثاء نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من تفجير "إرهابي" استهدف موكبه بسيارة مفخخة بينما كان في طريقه من منطقة (العبر) الحدودية مع السعودية إلى مدينة (مأرب) مخلفا إصابات بين مرافقيه.
وأوضح مصدر في وزارة الدفاع اليمنية في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته "جماعة إرهابية" ضد موكب الفريق بن عزيز الذي يشغل منصب قائد العمليات المشتركة جاء "في ظل تصعيد مستمر للميليشيات الحوثية وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة من إيران".
وحذرت وزارة الدفاع اليمنية "ميليشيات الحوثي وحلفاؤها التكفيريين وداعميها الإقليميين من مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة التي تؤكد رفضها لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء والأصدقاء والامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني وإراقة المزيد من الدماء".
وأكدت جاهزية قواتها العالية لردع أي تصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد المناسب وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال أثناء عودته إلى محافظة (مأرب). (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN07112023000071011013ID1107389096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث