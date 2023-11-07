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وزير (التجارة) التركي: نسعى لزيادة حجم الاستثمارات مع الكويت إلى 5 مليارات دولار

11/7/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات إن بلاده تسعى لزيادة حجم الاستثمارات مع الكويت إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال خمس سنوات مؤكدا أن الكويت قوة اقتصادية وتمويلية ونفطية كبيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء عقب افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان وبمشاركة 100 رجل أعمال تركي.
وأضاف بولات أن بلاده تسعى إلى زيادة في مشتريات النفط من الكويت وشراء الكويت مزيدا من المنتجات من تركيا مثل الملابس والآلات وقطع غيار السيارات ومنتجات الحديد والصلب ومشاريع الدفاع "ما سيمكننا من تحقيق هذا الرقم في المستقبل القريب".
ولفت إلى أن استثمارات الكويت في تركيا واستثمارات المقاولين الأتراك في الكويت "تشكل العمود الفقري الأساسي" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد بالعلاقات التجارية بين البلدين التي تنوعت ما بين العقارية والعسكرية وقطع الغيار والمنتجات المختلفة في كافة المجالات مبينا أن الحكومة التركية تسعي جاهدة لتعزيز هذه العلاقات لاسيما في مجالات الخدمات والسياحة والمقاولات والنفط والطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الكويت لديها رؤية اقتصادية 2035 تتمثل في عدد من المشروعات الاقتصادية المهمة أبرزها ميناء كبير ومنطقة حرة ضخمة وعدد من المشاريع التنموية العملاقة.
وذكر أن تلك المشاريع وصلت إلى مرحلة متقدمة إلى تحديد الميزانيات متوقعا مشاركة فاعلة للشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك في مثل تلك المشروعات.
وأوضح بولات إلى أن علاقات تركيا الدولية متزايدة وجهودها وتطوراتها لتصبح قاعدة تجارية ولوجستية وإنتاجية مهمة للمستثمرين الدوليين مبينا أنها ستظهر في العلاقات التركية الكويتية في الفترة المقبلة و"نحن متأكدون من ذلك" و"الإرادة السياسية العالية لدى الجانبين لديها التصميم على العمل بشأن هذه القضية بالتعاون والتفاهم المشترك بينهما".
وأشار إلى أن الحوادث التي تم تداولها من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر حوادث فردية لا ترتقي للجماعية مؤكدا حب الشعب التركي للشعب والسياح الكويتيين. وبالنسبة لعلاقة تركيا مع الدول الاسلامية أكد أن تركيا تعمل على زيادة العلاقات مع هذ الدول وضمان المزيد من التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العربية والإسلامية في تركيا بلغ 50 مليار دولار من أصل 285 مليار دولار مجموع الرأسمال الأجنبي للاستثمار في تركيا بشكل كامل.
وقال إنه مقارنة بما كان الوضع عليه قبل 20 عاما "لم يكن من الممكن التنبؤ بأن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالمين العربي والإسلامي ستصل إلى هذه النقطة من التطور".
وبالنسبة لأرقام الاستثمار الأجنبي في تركيا قال "حاليا تقوم 85 ألف شركة عالمية باستثمارات مباشرة فيما كان العدد نحو 5 آلاف فقط قبل 21 عاما" حيث كان إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 15 مليار دولار وبات "ما يقرب من 14 إلى 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة إلى تركيا كل عام".
وأشار إلى أنه قبل نحو 20 عاما كان عدد السياح 12 مليونا سنويا وهذا العام "نأمل أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا ما بين 55 و56 مليونا حيث ستتراوح عائدات السياحة ما بين 55 و56 مليار دولار".
وكان وزيرا التجارة الكويتي والتركي افتتحا في وقت سابق من اليوم برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية لدى البلاد.
ويهدف البرنامج إلى تطوير سبل التعاون التجاري الثنائي علاوة على أن الشركات التركية ستجتمع مع رجال أعمال كويتيين لتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وعقب الافتتاح زار بولات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك لبحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.(النهاية) ع ع م / ط أ ب

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