وزير (التجارة) التركي: نسعى لزيادة حجم الاستثمارات مع الكويت إلى 5 مليارات دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات إن بلاده تسعى لزيادة حجم الاستثمارات مع الكويت إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال خمس سنوات مؤكدا أن الكويت قوة اقتصادية وتمويلية ونفطية كبيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء عقب افتتاح برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان وبمشاركة 100 رجل أعمال تركي.
وأضاف بولات أن بلاده تسعى إلى زيادة في مشتريات النفط من الكويت وشراء الكويت مزيدا من المنتجات من تركيا مثل الملابس والآلات وقطع غيار السيارات ومنتجات الحديد والصلب ومشاريع الدفاع "ما سيمكننا من تحقيق هذا الرقم في المستقبل القريب".
ولفت إلى أن استثمارات الكويت في تركيا واستثمارات المقاولين الأتراك في الكويت "تشكل العمود الفقري الأساسي" للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد بالعلاقات التجارية بين البلدين التي تنوعت ما بين العقارية والعسكرية وقطع الغيار والمنتجات المختلفة في كافة المجالات مبينا أن الحكومة التركية تسعي جاهدة لتعزيز هذه العلاقات لاسيما في مجالات الخدمات والسياحة والمقاولات والنفط والطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الكويت لديها رؤية اقتصادية 2035 تتمثل في عدد من المشروعات الاقتصادية المهمة أبرزها ميناء كبير ومنطقة حرة ضخمة وعدد من المشاريع التنموية العملاقة.
وذكر أن تلك المشاريع وصلت إلى مرحلة متقدمة إلى تحديد الميزانيات متوقعا مشاركة فاعلة للشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك في مثل تلك المشروعات.
وأوضح بولات إلى أن علاقات تركيا الدولية متزايدة وجهودها وتطوراتها لتصبح قاعدة تجارية ولوجستية وإنتاجية مهمة للمستثمرين الدوليين مبينا أنها ستظهر في العلاقات التركية الكويتية في الفترة المقبلة و"نحن متأكدون من ذلك" و"الإرادة السياسية العالية لدى الجانبين لديها التصميم على العمل بشأن هذه القضية بالتعاون والتفاهم المشترك بينهما".
وأشار إلى أن الحوادث التي تم تداولها من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر حوادث فردية لا ترتقي للجماعية مؤكدا حب الشعب التركي للشعب والسياح الكويتيين. وبالنسبة لعلاقة تركيا مع الدول الاسلامية أكد أن تركيا تعمل على زيادة العلاقات مع هذ الدول وضمان المزيد من التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العربية والإسلامية في تركيا بلغ 50 مليار دولار من أصل 285 مليار دولار مجموع الرأسمال الأجنبي للاستثمار في تركيا بشكل كامل.
وقال إنه مقارنة بما كان الوضع عليه قبل 20 عاما "لم يكن من الممكن التنبؤ بأن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالمين العربي والإسلامي ستصل إلى هذه النقطة من التطور".
وبالنسبة لأرقام الاستثمار الأجنبي في تركيا قال "حاليا تقوم 85 ألف شركة عالمية باستثمارات مباشرة فيما كان العدد نحو 5 آلاف فقط قبل 21 عاما" حيث كان إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 15 مليار دولار وبات "ما يقرب من 14 إلى 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة إلى تركيا كل عام".
وأشار إلى أنه قبل نحو 20 عاما كان عدد السياح 12 مليونا سنويا وهذا العام "نأمل أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا ما بين 55 و56 مليونا حيث ستتراوح عائدات السياحة ما بين 55 و56 مليار دولار".
وكان وزيرا التجارة الكويتي والتركي افتتحا في وقت سابق من اليوم برنامج (الهيئة التجارية) الذي تقيمه السفارة التركية لدى البلاد.
ويهدف البرنامج إلى تطوير سبل التعاون التجاري الثنائي علاوة على أن الشركات التركية ستجتمع مع رجال أعمال كويتيين لتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وعقب الافتتاح زار بولات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك لبحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.(النهاية) ع ع م / ط أ ب
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