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واشنطن تعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ردا على انسحاب روسيا منها

11/7/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تعليق تنفيذ كافة التزاماتها بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وذلك جراء انسحاب روسيا رسميا منها بعد شهور على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ببطلانها.
جاء ذلك في بيان لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان تضمن تعليق واشنطن وحلفائها في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) للمعاهدة التي وضعت قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلفي (ناتو) و(وارسو) آنذاك نشرها.
وقال سوليفان "إن الجمع بين انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا واستمرار حربها العدوانية واسعة النطاق على أوكرانيا وهي دولة طرف أخرى بالقوات التقليدية في أوروبا قد أدى إلى تغيير جذري في الظروف التي كانت ضرورية لموافقة الدول الأطراف في المعاهدة على الالتزام بالمعاهدة".
وأضاف أن انسحاب روسيا من المعاهدة التي كانت تهدف لمنع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا أدى كذلك إلى تحول جذري للالتزامات بموجب المعاهدة.
وأكد أن قرار تعليق الالتزام بالمعاهدة اعتبارا من اليوم "تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع حلفائنا في (ناتو) والعديد منهم أيضا دول أطراف بمعاهدة القوات التقليدية في أوروبا".
وأوضح أن "عددا من شركائنا بالقوات التقليدية في أوروبا من غير الأعضاء في (ناتو) يدعون التعليق ردا على تصرفات روسيا".
وأشار الى أن "البيان الصادر في مقر (ناتو) اليوم يظهر أن حلفاء واشنطن يشاطروننا بالإجماع وجهة نظرنا بأن الوضع الذي تظل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤنا في (ناتو) خاضعين لقيود عسكرية بموجب المعاهدة في حين أن روسيا التي تعد قواتها المسلحة هي الأكبر في أوروبا ومن يستمر في شن حرب عدوانية ضد أوكرانيا باستخدام نفس القوات التي تهدف المعاهدة إلى تقييدها لم يعد أمرا مقبولا".
وأعرب عن الاعتقاد بأن تعليق الالتزام بالمعاهدة "من شأنه أن يعزز قدرة الردع والدفاع لدى الحلف من خلال إزالة القيود التي تؤثر على التخطيط وعمليات النشر والتدريبات وهي القيود التي لم تعد ملزمة لروسيا بعد انسحاب موسكو".
كما أكد أنه "في حين أن انسحاب روسيا من المعاهدة يوضح تجاهل موسكو المستمر للحد من الأسلحة فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا في (ناتو) وشركاءنا المسؤولين يظلون ملتزمين بالحد الفعال من الأسلحة التقليدية كعنصر حاسم في الأمن الأوروبي الأطلسي".
وشدد كذلك على مواصلة "اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا من خلال الحد من المخاطر ومنع المفاهيم الخاطئة وتجنب الصراعات وبناء الثقة".
وأعلنت موسكو انسحابها من المعاهدة منتصف الليلة الماضية بعد أن علقت مشاركتها فيها عام 2007 فيما أوقفت مشاركتها الفاعلة فيها عام 2015.
وكانت روسيا قد بدأت مشاركتها في المعاهدة عام 2007 وأوقفت مشاركتها الفعالة فيها عام 2015.
ويتلو انسحاب روسيا الرسمي من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر أكتوبر الماضي انسحاب بلاده من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة في عام 1996 للحد من مواصلة تطوير الأسلحة النووية. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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