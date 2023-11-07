واشنطن تعلق التزاماتها بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ردا على انسحاب روسيا منها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تعليق تنفيذ كافة التزاماتها بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وذلك جراء انسحاب روسيا رسميا منها بعد شهور على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ببطلانها.
جاء ذلك في بيان لمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان تضمن تعليق واشنطن وحلفائها في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) للمعاهدة التي وضعت قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلفي (ناتو) و(وارسو) آنذاك نشرها.
وقال سوليفان "إن الجمع بين انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا واستمرار حربها العدوانية واسعة النطاق على أوكرانيا وهي دولة طرف أخرى بالقوات التقليدية في أوروبا قد أدى إلى تغيير جذري في الظروف التي كانت ضرورية لموافقة الدول الأطراف في المعاهدة على الالتزام بالمعاهدة".
وأضاف أن انسحاب روسيا من المعاهدة التي كانت تهدف لمنع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا أدى كذلك إلى تحول جذري للالتزامات بموجب المعاهدة.
وأكد أن قرار تعليق الالتزام بالمعاهدة اعتبارا من اليوم "تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع حلفائنا في (ناتو) والعديد منهم أيضا دول أطراف بمعاهدة القوات التقليدية في أوروبا".
وأوضح أن "عددا من شركائنا بالقوات التقليدية في أوروبا من غير الأعضاء في (ناتو) يدعون التعليق ردا على تصرفات روسيا".
وأشار الى أن "البيان الصادر في مقر (ناتو) اليوم يظهر أن حلفاء واشنطن يشاطروننا بالإجماع وجهة نظرنا بأن الوضع الذي تظل فيه الولايات المتحدة وحلفاؤنا في (ناتو) خاضعين لقيود عسكرية بموجب المعاهدة في حين أن روسيا التي تعد قواتها المسلحة هي الأكبر في أوروبا ومن يستمر في شن حرب عدوانية ضد أوكرانيا باستخدام نفس القوات التي تهدف المعاهدة إلى تقييدها لم يعد أمرا مقبولا".
وأعرب عن الاعتقاد بأن تعليق الالتزام بالمعاهدة "من شأنه أن يعزز قدرة الردع والدفاع لدى الحلف من خلال إزالة القيود التي تؤثر على التخطيط وعمليات النشر والتدريبات وهي القيود التي لم تعد ملزمة لروسيا بعد انسحاب موسكو".
كما أكد أنه "في حين أن انسحاب روسيا من المعاهدة يوضح تجاهل موسكو المستمر للحد من الأسلحة فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا في (ناتو) وشركاءنا المسؤولين يظلون ملتزمين بالحد الفعال من الأسلحة التقليدية كعنصر حاسم في الأمن الأوروبي الأطلسي".
وشدد كذلك على مواصلة "اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا من خلال الحد من المخاطر ومنع المفاهيم الخاطئة وتجنب الصراعات وبناء الثقة".
وأعلنت موسكو انسحابها من المعاهدة منتصف الليلة الماضية بعد أن علقت مشاركتها فيها عام 2007 فيما أوقفت مشاركتها الفاعلة فيها عام 2015.
وكانت روسيا قد بدأت مشاركتها في المعاهدة عام 2007 وأوقفت مشاركتها الفعالة فيها عام 2015.
ويتلو انسحاب روسيا الرسمي من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر أكتوبر الماضي انسحاب بلاده من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة في عام 1996 للحد من مواصلة تطوير الأسلحة النووية. (النهاية)
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