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ديوان حقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية للتعريف بقانون الحماية من العنف الاسري

11/7/2023 2:32:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- نظم الديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية للتعريف بقانون الحماية من العنف الاسري ولائحته التنفيذية التي صدرت في سبتمبر الماضي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات النفع العام.
وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية على ضرورة احتواء افراد الاسرة من العنف وانشاء ومتابعة دار الايواء المنصوص عليه في القانون وتفعيل مراكز للاستماع وحل ابرز المشكلات التي تحيط بالمعنفين وتقديم الحلول.
وأكدوا ضرورة تنسيق العمل بين الجهات والمؤسسات وتنظيم دور كل جهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل حالة عنف أسري والتعامل مع الحالات بسرية تامة.
وشددوا على ضرورة العمل لنشر ثقافة نبذ العنف الاسري وتوطيد الروابط الاسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الاجهزة للمحافظة على استقرار الاسرة وتماسك افرادها.
ومن جهتها قالت عضو مجلس ادارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة المستشار هدى الشايجي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الحلقة النقاشية إن هذه الحلقة تمثل بداية للتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية المعنية في هذا القانون وسيتبعها العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها بشراكة عدد من الجهات.
وذكرت الشايجي أن قانون انشاء الديوان منح اللجان العاملة فيه اختصاصات عديدة منها تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة واعداد الدراسات القانونية ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الانسان.
واوضحت أن الحرص على دراسة القوانين والمشروعات ذات العلاقة لحقوق الاسرة ومراجعة مدى اتساقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وتقديم مقترحات بشأنها للمجلس وكذلك تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر ثقافة حقوق الانسان في مجال اختصاصها وغيرها من الاختصاصات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الديوان.
ومن جانب آخر أكدت الشايجي الدعم الكامل للأسرة الفلسطينية وإدانة الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة من الاراضي الفلسطينية والذي اسفر عن استشهاد الآلاف معظمهم من النساء والاطفال مبينة موقف الديوان في استنكار هذا "الاعتداء الوحشي والهمجي".
ويهدف الديوان الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت وذلك بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.(النهاية)

ع ظ / ط أ ب




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