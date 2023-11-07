ديوان حقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية للتعريف بقانون الحماية من العنف الاسري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- نظم الديوان الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية للتعريف بقانون الحماية من العنف الاسري ولائحته التنفيذية التي صدرت في سبتمبر الماضي بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات النفع العام.
وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية على ضرورة احتواء افراد الاسرة من العنف وانشاء ومتابعة دار الايواء المنصوص عليه في القانون وتفعيل مراكز للاستماع وحل ابرز المشكلات التي تحيط بالمعنفين وتقديم الحلول.
وأكدوا ضرورة تنسيق العمل بين الجهات والمؤسسات وتنظيم دور كل جهة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل حالة عنف أسري والتعامل مع الحالات بسرية تامة.
وشددوا على ضرورة العمل لنشر ثقافة نبذ العنف الاسري وتوطيد الروابط الاسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الاجهزة للمحافظة على استقرار الاسرة وتماسك افرادها.
ومن جهتها قالت عضو مجلس ادارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة المستشار هدى الشايجي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الحلقة النقاشية إن هذه الحلقة تمثل بداية للتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية المعنية في هذا القانون وسيتبعها العديد من البرامج التي سيتم تنفيذها بشراكة عدد من الجهات.
وذكرت الشايجي أن قانون انشاء الديوان منح اللجان العاملة فيه اختصاصات عديدة منها تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة واعداد الدراسات القانونية ذات الصلة بتعزيز حماية حقوق الانسان.
واوضحت أن الحرص على دراسة القوانين والمشروعات ذات العلاقة لحقوق الاسرة ومراجعة مدى اتساقها مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وتقديم مقترحات بشأنها للمجلس وكذلك تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر ثقافة حقوق الانسان في مجال اختصاصها وغيرها من الاختصاصات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الديوان.
ومن جانب آخر أكدت الشايجي الدعم الكامل للأسرة الفلسطينية وإدانة الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة من الاراضي الفلسطينية والذي اسفر عن استشهاد الآلاف معظمهم من النساء والاطفال مبينة موقف الديوان في استنكار هذا "الاعتداء الوحشي والهمجي".
ويهدف الديوان الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت وذلك بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.(النهاية)
ع ظ / ط أ ب
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