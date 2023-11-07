برلمانيان كويتيان يؤكدان أهمية الاجتماع ال17 لرؤساء البرلمانات الخليجية في تنسيق المواقف بمختلف المحافل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 11 (كونا) -- أكد برلمانيان كويتيان اليوم الثلاثاء أهمية الاجتماع ال17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في تنسيق المواقف البرلمانية الخليجية في مختلف المحافل.
جاء ذلك في تصريح مشترك أدلى به النائبان بالبرلمان العربي أحمد لاري وحمدان العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت والمجلس عقب الاجتماع.
وقال العازمي إن مثل هذه الاجتماعات تقوي العلاقة بين الشعوب الخليجية إضافة إلى التعاون في التنسيق بمختلف المجالات والمحافل الدولية والإقليمية.
وحول تطورات الأحداث في قطاع غزة ذكر العازمي أن جميع المشاركين في الاجتماع استنكروا ما حصل في غزة مؤكدا ان للبرلمانات الخليجية دور ومواقف سباقه لما يحدث في فلسطين أو غيرها من مواقف تهم الشأن الخليجي والعربي.
بدوره قال لاري إن الوفود المشاركة في الإجتماع ال17 أجمعوا على قضية غزة ومعاناتهم وأهمية أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية.
وأوضح أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ذكر في كلمته عن المؤتمرات الدولية السابقة التي أكدت ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الهمجي الذي يخالف كل والقوانين الأعراف الدولية وأنه يمكن الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والعيش بسلام على أرضه.
وأشار لاري إلى دور البرلمان العربي في بداية الحرب على غزة وتضامنه مع فلسطين مؤكدا دعمه في التنسيق بين البرلمانات الخليجية في هذا الشأن.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون قد شارك اليوم الاجتماع ال17 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية وكيل الشعبة الدكتور حمد المطر وأمين السر الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة الى أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي.
فيما يتكون وفد البرلمان العربي من مجلس الامة كل من النواب أحمد لاري وحمدان العازمي وخالد العتيبي والدكتور محمد الحويلة. (النهاية)
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