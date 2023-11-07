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برلمانيان كويتيان يؤكدان أهمية الاجتماع ال17 لرؤساء البرلمانات الخليجية في تنسيق المواقف بمختلف المحافل

11/7/2023 2:32:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 11 (كونا) -- أكد برلمانيان كويتيان اليوم الثلاثاء أهمية الاجتماع ال17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في تنسيق المواقف البرلمانية الخليجية في مختلف المحافل.
جاء ذلك في تصريح مشترك أدلى به النائبان بالبرلمان العربي أحمد لاري وحمدان العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت والمجلس عقب الاجتماع.
وقال العازمي إن مثل هذه الاجتماعات تقوي العلاقة بين الشعوب الخليجية إضافة إلى التعاون في التنسيق بمختلف المجالات والمحافل الدولية والإقليمية.
وحول تطورات الأحداث في قطاع غزة ذكر العازمي أن جميع المشاركين في الاجتماع استنكروا ما حصل في غزة مؤكدا ان للبرلمانات الخليجية دور ومواقف سباقه لما يحدث في فلسطين أو غيرها من مواقف تهم الشأن الخليجي والعربي.
بدوره قال لاري إن الوفود المشاركة في الإجتماع ال17 أجمعوا على قضية غزة ومعاناتهم وأهمية أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية.
وأوضح أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ذكر في كلمته عن المؤتمرات الدولية السابقة التي أكدت ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الهمجي الذي يخالف كل والقوانين الأعراف الدولية وأنه يمكن الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والعيش بسلام على أرضه.
وأشار لاري إلى دور البرلمان العربي في بداية الحرب على غزة وتضامنه مع فلسطين مؤكدا دعمه في التنسيق بين البرلمانات الخليجية في هذا الشأن.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون قد شارك اليوم الاجتماع ال17 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية وكيل الشعبة الدكتور حمد المطر وأمين السر الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة الى أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي.
فيما يتكون وفد البرلمان العربي من مجلس الامة كل من النواب أحمد لاري وحمدان العازمي وخالد العتيبي والدكتور محمد الحويلة. (النهاية)

س س س / م م ج



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