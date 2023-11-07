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رئيس اقليم كردستان يدعو إلى وقف الهجمات على القواعد العسكرية للتحالف الدولي في اربيل

11/7/2023 2:32:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 7 - 11 (كونا) -- دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء إلى وقف هجمات القوى الخارجة عن القانون على القواعد العسكرية للتحالف الدولي في الإقليم واصفا إياها ب"التطور الخطير".
وقال بارزاني في تصريح صحفي إن الهجمات المسلحة التي تستهدف القواعد العسكرية للتحالف الدولي ومنها قاعدة (حرير) في أربيل "تطور خطير للعراق وإقليم كردستان".
ودعا باسم الإقليم "رئيس الوزراء العراقي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة إلى عدم السماح وإفساح المجال للقوى الخارجة عن القانون لخلق المشاكل للعراق وإقليم كردستان وننتظر تلبية هذا الطلب من رئيس الوزراء".
وأضاف "نرى أن مثل هذه التصرفات غير صحيحة ومن غير الصائب القيام بها فهي لا تساعد العراق" مشددا على أنه "ليس من مصلحة العراق أن ينخرط في هذه الصراعات".
ويتعرض مطار أربيل لهجمات متكررة تتركز على قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي قرب المطار آخرها كان اليوم بثلاث مسيرات. (النهاية)

ص ب ر / ر ج




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