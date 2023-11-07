رئيس اقليم كردستان يدعو إلى وقف الهجمات على القواعد العسكرية للتحالف الدولي في اربيل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 7 - 11 (كونا) -- دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء إلى وقف هجمات القوى الخارجة عن القانون على القواعد العسكرية للتحالف الدولي في الإقليم واصفا إياها ب"التطور الخطير".
وقال بارزاني في تصريح صحفي إن الهجمات المسلحة التي تستهدف القواعد العسكرية للتحالف الدولي ومنها قاعدة (حرير) في أربيل "تطور خطير للعراق وإقليم كردستان".
ودعا باسم الإقليم "رئيس الوزراء العراقي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة إلى عدم السماح وإفساح المجال للقوى الخارجة عن القانون لخلق المشاكل للعراق وإقليم كردستان وننتظر تلبية هذا الطلب من رئيس الوزراء".
وأضاف "نرى أن مثل هذه التصرفات غير صحيحة ومن غير الصائب القيام بها فهي لا تساعد العراق" مشددا على أنه "ليس من مصلحة العراق أن ينخرط في هذه الصراعات".
ويتعرض مطار أربيل لهجمات متكررة تتركز على قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي قرب المطار آخرها كان اليوم بثلاث مسيرات. (النهاية)
ص ب ر / ر ج
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