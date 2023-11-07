روسيا: لا اتفاقيات مع الناتو في مجال الحد من التسلح

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من غير الممكن حاليا إبرام اتفاقيات مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال الحد من التسلح.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "في هذه المرحلة، من غير الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع دول الناتو في مجال الحد من التسلح، فالناتو أثبت بوضوح عدم قدرته على التفاوض".

--(بترا)





س ح/أز/ هـ ح

07/11/2023 22:01:50