روسيا: لا اتفاقيات مع الناتو في مجال الحد من التسلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من غير الممكن حاليا إبرام اتفاقيات مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال الحد من التسلح.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "في هذه المرحلة، من غير الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع دول الناتو في مجال الحد من التسلح، فالناتو أثبت بوضوح عدم قدرته على التفاوض".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
07/11/2023 22:01:50
MENAFN07112023000117011021ID1107389090
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