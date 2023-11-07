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الوحدات يخسر أمام الكهرباء العراقي في كأس آسيا

11/7/2023 2:32:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام نظيره الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وخسر الوحدات بـ 3 أهداف مقابل هدف، ليهبط إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تعادل الكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.
وغاب عن تشكيلة الوحدات الأساسية لاعبه أنس العوضات؛ بسبب عقوبة اتخذتها إدارة النادي بحقه بناء على طلب المدرب.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
07/11/2023 21:29:04

MENAFN07112023000117011021ID1107389089

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