الوحدات يخسر أمام الكهرباء العراقي في كأس آسيا

الوحدات يخسر أمام الكهرباء العراقي في كأس آسيا
التاريخ
11/7/2023 2:32:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام نظيره الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وخسر الوحدات بـ 3 أهداف مقابل هدف، ليهبط إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تعادل الكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.
وغاب عن تشكيلة الوحدات الأساسية لاعبه أنس العوضات؛ بسبب عقوبة اتخذتها إدارة النادي بحقه بناء على طلب المدرب.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
07/11/2023 21:29:04
MENAFN07112023000117011021ID1107389089
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