الوحدات يخسر أمام الكهرباء العراقي في كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- خسر فريق الوحدات لكرة القدم أمام نظيره الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بمدينة البصرة العراقية في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وخسر الوحدات بـ 3 أهداف مقابل هدف، ليهبط إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تعادل الكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.

وغاب عن تشكيلة الوحدات الأساسية لاعبه أنس العوضات؛ بسبب عقوبة اتخذتها إدارة النادي بحقه بناء على طلب المدرب.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

07/11/2023 21:29:04