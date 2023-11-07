Tuesday, 07 November 2023 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

11/7/2023 2:32:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني(بترا)-‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الفرنسية ،كاترين كولونا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، جهود اتخاذ موقف دولي إزاء كارثية الحرب الإسرائيلية على ‎غزة، وضرورة اتخاذ موقف دولي واضح لوقفها.
وثمن الصفدي تصويت ‎فرنسا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأكد الصفدي أهمية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه فرنسا في التاسع من الشهر الحالي، في الدعوة لوقف النار الفوري وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
07/11/2023 21:23:16

MENAFN07112023000117011021ID1107389088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث