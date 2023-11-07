منتدون: تحصين الجبهة الداخلية الأردنية يعزز صمود الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 تشرين الثاني(بترا)-محمد قديسات- أكد مشاركون بملتقى تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود، الذي نظمته جمعية جماعة الأخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، بقاعة غرفة تجارة إربد، بالتعاون مع بلدية إربد، أن قوة وتماسك الأردن هو بوابة الصمود للشعب الفلسطيني ومبعث الأمل في إحياء قضيته ونيله حقوقه ووقف الحرب الهمجية على غزة.
وتوافق المتحدثون بالملتقى وهم الرئيس السابق لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة والمراقب للجمعية المحامي محمد القطاونة ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وأستاذ العلوم السياسية ف بالجامعة الأردنية الدكتور غازي الربابعة والنائب الأسبق الدكتور يونس الجمرة والدكتور عبدالله الشرمان والدكتور احمد الجوارنة على أن بقاء الجبهة الأردنية موحدة خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني هي مصلحة أردنية وفلسطينية وقومية.
وأشاروا إلى أن ما قام به الأردن من جهود دبلوماسية وحراك شعبي نصرة لغزة وفلسطين يعد تلاحما قويا رسميا وشعبيا في التعبير عن رفض العدوان ومآلاته السياسية والعسكرية، ويعبر عن رفض واضح للتهجير واستمرار العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال على غزة والشعب الفلسطيني.
وأشاد المتحدثون بالمواقف الشجاعة والصلبة للأردن التي يقودها جلالة الملك والدبلوماسية النشطة والفاعلة التي يسير بها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى ما يقوم به الشعب من فعاليات تضامنية دعما ونصرة وتضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني.
وأكدوا أن الأردن لن يتوانى عن اتخاذ أي مواقف قد تتطلبها السيناريوهات المحتملة للحرب على غزة وفي مقدمتها التهجير القسري الذي يعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب وهو ما يستدعي الثبات والوقوف بقوة خلف مواقف جلالة الملك وعدم السماح للقلة القليلة أن تقوم بممارسات خاطئة لا تفيد الأردن ولا فلسطين.
وشددوا على أن القوات المسلحة " الجيش العربي" والأجهزة الأمنية ومؤسسات الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تدخل في باب الرباط والجهاد.
واعتبروا أن الحصار الظالم مفروض على غزة منذ أعوام طويلة، وأن ما قامت به المقاومة رد فعل طبيعي على الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والقدس ومحاولات التهويد ووضع اليد على ممتلكات الفلسطينيين واعتقال أكثر من 8 آلاف منهم في معتقلات وسجون الاحتلال.
وأشاروا إلى أن ما حدث في السابع من تشرين الأول هو شيء لم تتعود عليه دولة الاحتلال بأن تكون دائما هي الغازية والبادئة في الحرب، معربين عن ثقتهم بقدرة أهل غزة على الصمود والثبات بأرضهم وإفشال المخططات اليهودية والتصدي للعدوان وقهره.
--(بترا)
م.ق/أز/ هـ ح
07/11/2023 21:17:07
MENAFN07112023000117011021ID1107389086
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