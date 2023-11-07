منتدون: تحصين الجبهة الداخلية الأردنية يعزز صمود الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 تشرين الثاني(بترا)-محمد قديسات- أكد مشاركون بملتقى تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود، الذي نظمته جمعية جماعة الأخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء، بقاعة غرفة تجارة إربد، بالتعاون مع بلدية إربد، أن قوة وتماسك الأردن هو بوابة الصمود للشعب الفلسطيني ومبعث الأمل في إحياء قضيته ونيله حقوقه ووقف الحرب الهمجية على غزة.

وتوافق المتحدثون بالملتقى وهم الرئيس السابق لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة والمراقب للجمعية المحامي محمد القطاونة ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وأستاذ العلوم السياسية ف بالجامعة الأردنية الدكتور غازي الربابعة والنائب الأسبق الدكتور يونس الجمرة والدكتور عبدالله الشرمان والدكتور احمد الجوارنة على أن بقاء الجبهة الأردنية موحدة خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني هي مصلحة أردنية وفلسطينية وقومية.

وأشاروا إلى أن ما قام به الأردن من جهود دبلوماسية وحراك شعبي نصرة لغزة وفلسطين يعد تلاحما قويا رسميا وشعبيا في التعبير عن رفض العدوان ومآلاته السياسية والعسكرية، ويعبر عن رفض واضح للتهجير واستمرار العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال على غزة والشعب الفلسطيني.

وأشاد المتحدثون بالمواقف الشجاعة والصلبة للأردن التي يقودها جلالة الملك والدبلوماسية النشطة والفاعلة التي يسير بها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى ما يقوم به الشعب من فعاليات تضامنية دعما ونصرة وتضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن الأردن لن يتوانى عن اتخاذ أي مواقف قد تتطلبها السيناريوهات المحتملة للحرب على غزة وفي مقدمتها التهجير القسري الذي يعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب وهو ما يستدعي الثبات والوقوف بقوة خلف مواقف جلالة الملك وعدم السماح للقلة القليلة أن تقوم بممارسات خاطئة لا تفيد الأردن ولا فلسطين.

وشددوا على أن القوات المسلحة " الجيش العربي" والأجهزة الأمنية ومؤسسات الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تدخل في باب الرباط والجهاد.

واعتبروا أن الحصار الظالم مفروض على غزة منذ أعوام طويلة، وأن ما قامت به المقاومة رد فعل طبيعي على الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والقدس ومحاولات التهويد ووضع اليد على ممتلكات الفلسطينيين واعتقال أكثر من 8 آلاف منهم في معتقلات وسجون الاحتلال.

وأشاروا إلى أن ما حدث في السابع من تشرين الأول هو شيء لم تتعود عليه دولة الاحتلال بأن تكون دائما هي الغازية والبادئة في الحرب، معربين عن ثقتهم بقدرة أهل غزة على الصمود والثبات بأرضهم وإفشال المخططات اليهودية والتصدي للعدوان وقهره.

--(بترا)

م.ق/أز/ هـ ح

07/11/2023 21:17:07