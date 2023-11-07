الصفدي يؤكد دعم الأردن للأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الثاني، (بترا)-أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اتصال مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، دعم الأردن الكامل للأونروا في عملها المستمر لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وهو يواجهه دمارية العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكد الصفدي أن دعم الوكالة التي قتلت إسرائيل 92 موظفاً من طاقمها مسؤولية إنسانية تاريخية إزاء شعب أعزل تحرمه إسرائيل من حقه في الحياة والغذاء والدواء، وإزاء منظمة دولية أثبتت انسجامها مع القيم الإنسانية والتزامها تكليفها الأممي بتضحيات كبيرة وفاعلية قصوى.

--(بترا)

ص خ/ أز/ ع ط

07/11/2023 21:02:25