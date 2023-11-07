مصر تبحث توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 تشرين الثاني ( بترا )-اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوصيف انتهاكات إسرائيل بمسمياتها دون مواربة.
كما أكد شكري وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، ، موقف مصر الداعي لحتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة،
كما اكد وزير الخارجية خلال تلقيه اليوم الثلاثاء اتصالات من نظرائه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والنرويجي إسبن بارث إيدي، والأيرلندي مايكل مارتن،العمل على توفير وإيصال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة من حيث الكم والنوع وفقاً لاحتياجات المواطنين.
وفي السياق، وصلت الى مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من باكستان بالإضافة إلى طائرة مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي، وذلك تمهيدا لنقلهما إلى قطاع غزة.
وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد إن الطائرات التي وصلت مطار العريش مقدمة من 33 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.
وأوضح ان أولى الطائرات وصلت من الأردن يوم 12 تشرين الأول الماضي وآخر طائرة كويتية وصلت اليوم الثلاثاء.، مبينا أن عدد الطائرات العربية والأجنبية التي وصلت مطار العريش الدولي بشمال سيناء وصل الى نحو 89 طائرة تحمل 770 طنًا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.
من جانب أخر، وصل 59 مصريًّا و28 ألمانيًّا و11 مصابًا إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، كما وصلت حالتان من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام، لتقديم العلاج اللازم لهم، قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
فيما وصل إلى معبر رفح المصري 329 شخصا من مزدوجي الجنسية ليرتفع بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من قطاع غزة حتى الآن إلى نحو 1400 شخص من جنسيات مختلفة.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
07/11/2023 21:01:06
MENAFN07112023000117011021ID1107389083
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