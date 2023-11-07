مصر تبحث توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 تشرين الثاني ( بترا )-اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوصيف انتهاكات إسرائيل بمسمياتها دون مواربة.

كما أكد شكري وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، ، موقف مصر الداعي لحتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة،

كما اكد وزير الخارجية خلال تلقيه اليوم الثلاثاء اتصالات من نظرائه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والنرويجي إسبن بارث إيدي، والأيرلندي مايكل مارتن،العمل على توفير وإيصال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة من حيث الكم والنوع وفقاً لاحتياجات المواطنين.

وفي السياق، وصلت الى مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من باكستان بالإضافة إلى طائرة مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي، وذلك تمهيدا لنقلهما إلى قطاع غزة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد إن الطائرات التي وصلت مطار العريش مقدمة من 33 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

وأوضح ان أولى الطائرات وصلت من الأردن يوم 12 تشرين الأول الماضي وآخر طائرة كويتية وصلت اليوم الثلاثاء.، مبينا أن عدد الطائرات العربية والأجنبية التي وصلت مطار العريش الدولي بشمال سيناء وصل الى نحو 89 طائرة تحمل 770 طنًا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

من جانب أخر، وصل 59 مصريًّا و28 ألمانيًّا و11 مصابًا إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، كما وصلت حالتان من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام، لتقديم العلاج اللازم لهم، قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

فيما وصل إلى معبر رفح المصري 329 شخصا من مزدوجي الجنسية ليرتفع بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من قطاع غزة حتى الآن إلى نحو 1400 شخص من جنسيات مختلفة.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

07/11/2023 21:01:06