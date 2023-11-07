المالية والاقتصاد النيابيتان تلتقيان بعثة صندوق النقد الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني -(بترا)- التقى رئيسا اللجنة المالية النيابية نمر السليحات والاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر اليوم الثلاثاء، بدار مجلس النواب، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي رون رودين.

وقال السليحات إن الاقتصاد الوطني تأثر بجائحة كورونا كما تأثرت بها دول العالم وما شهده من إغلاقات انعكست سلبا عليه ما أدى أيضا لانكماش الناتج المحلي الإجمالي العام 2020، بنسبة 1.6 بالمئة.

وأضاف السليحات ان أداء إدارة السياسة النقدية في المملكة جيد حيث حافظ البنك المركزي على نسب احتياطي آمنة اذ بلغت نحو 17,3 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول الماضي وسجلت الصادرات الوطنية نموًا طفيفًا بلغ 0.1 بالمئة قابلها انخفاض بالمستوردات بنسبة 8 بالمئة مع نتائج الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي.

واستعرض السليحات ابرز المؤشرات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والموازنة وهي أداء مسارات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وان كانت لا تلبي الطموح الى جانب التحديث الإداري، تطبيق قانون البيئة الاستثمارية الذي انجز في 2022، ارتفاع نسب الفائدة على الاقتراض الحكومي، معبرا عن قلقه من ارتفاع الفائدة المتكرر على المواطن خلال العامين الحالي والمقبل.

وأكد أن استمرار الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة بخاصة قطاع غزة من شأنه التأثير على نتائج الاقتصاد الوطني في الربع الأخير لهذا العام، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

واكد ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته أيضا تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين والتي من بينها الأردن جراء الضغوطات التي تتعرض لها بنيته التحتية كالتعليم ومخزون المياه الذي اصبح يتقاسمه كل المقيمين على الأراضي الأردنية اضافة الى الضغط الذي تتعرض له المستشفيات ووسائل النقل العام.

وشدد السليحات على أهمية العمل على توفير الدعم المطلوب لخلق مشاريع توفر فرص العمل للشباب الاردني مشيرا ان الأردن يواجه تحديا كبيرا بما يتعلق بملف المياه حيث يعد من افقر عشر دول في المياه على مستوى العالم لعدة عوامل منها عمليات الاستجرار والسرقة. مبينا ان فاقد المياه وصل الى 55 بالمئة.

وقال ان هناك ارتفاع كبير بأسعار الكهرباء بخاصة على القطاعين الصناعي والتجاري الذي من شأنه هروب المستثمرين للخارج وإهدار فرص كبيرة لخلق فرص العمل ورفع مستوى الناتج المحلي .

ولفت السليحات الى ارتفاع أرقام المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ما يعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الأردنيين والارتفاع الكبير على الاسعار وتعرضه لموجات الغلاء التي أنهكت جيبه فضلا عن ارتفاع خدمة الدين العام وارتفاع فوائد القروض .

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار السليحات إلى أن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ومستشفى الجامعة الأردنية يعانيان من الديون المستحقة لها على الحكومة ، داعيا لإيجاد تأمين صحي شامل للمواطنين.

وقال إن العديد من مناطق جنوبي المملكة تعاني من الفقر والبطالة، مطالبا بضرورة العمل على خلق مشاريع إنتاجية وحلول سريعة لإنعاش المحافظات بشكل شامل لحل مشاكل الفقر والبطالة خارج العاصمة وعلى مستوى المملكة.

من جهته، اكد النبر وجود مشكلة في المصاريف الرأسمالية المنخفضة، مشيرا للحاجة الماسة لتحسين الأداء المالي للمملكة بخاصة بالدين العام وفوائد الدين العام والتضخم العالمي والمحلي الأمر الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.

وطالب النبر بتعديل قانون ديوان المحاسبة وزيادة أعداد كوادره ورفع كفاءته وزيادة الرقابة على المال العام.

ودعا النبر الحكومة لتقنين المصاريف الكمالية والتقليل منها وتحويلها الى أماكن أخرى يستفاد منها اضافة الى فرض ضريبة على شركات التعدين مقابل تخفيض الضريبة على المحروقات للتخفيف على المواطن .

بدوره، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي رون رودين بالأداء والسياسة المالية للمملكة على الرغم من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الاردني وتأثر الأردن بإقليم ملتهب .

وقال إن السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الوضع المالي وسعر صرف الدينار مهمة وتنعكس إيجابا على الاستقرار المالي الاردني

ودعا الحكومة الى سن قوانين تعمل على جذب الاستثمار للمملكة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسن الواقع المالية لديهم.

-(بترا)

م خ/أز/ ع ط

07/11/2023 20:47:23