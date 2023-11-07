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موفد الرئيس الأميركي للبنان :بيروت وتل أبيب لا ترغبان بتصعيد الوضع

11/7/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 7 تشرين الثاني (بترا)-قال موفد الرئيس الأميركي الى لبنان آموس هوكستين إن لبنان وإسرائيل لا ترغبان بتصعيد الوضع في ظل استمرار الحرب على غزة .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء أموس هوكستين بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
ودعا هوكستين جميع الأطراف إلى احترام القرار الأممي الرقم 1701 وتنفيذه كاملا، مؤكدا دعم بلاده للجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.
وقال إن البحث جارِ حاليّا في سبيل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، قبل الانتقال إلى مراحل الحل الأخرى.
--(بترا)
ب ا/أز / ع ط
07/11/2023 20:29:45

MENAFN07112023000117011021ID1107389081

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