موفد الرئيس الأميركي للبنان :بيروت وتل أبيب لا ترغبان بتصعيد الوضع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 7 تشرين الثاني (بترا)-قال موفد الرئيس الأميركي الى لبنان آموس هوكستين إن لبنان وإسرائيل لا ترغبان بتصعيد الوضع في ظل استمرار الحرب على غزة .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء أموس هوكستين بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
ودعا هوكستين جميع الأطراف إلى احترام القرار الأممي الرقم 1701 وتنفيذه كاملا، مؤكدا دعم بلاده للجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.
وقال إن البحث جارِ حاليّا في سبيل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، قبل الانتقال إلى مراحل الحل الأخرى.
--(بترا)
ب ا/أز / ع ط
07/11/2023 20:29:45
MENAFN07112023000117011021ID1107389081
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