الجزيرة يفوز على اليرموك ويواصل صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- واصل فريق الجزيرة صدارته لترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، بفوزه اليوم الثلاثاء، على مستضيفه فريق اليرموك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب السلط في ختام منافسات الأسبوع الثامن من الدوري.

وشهدت منافسات الأسبوع الثامن تغلب أم القطين على اتحاد الرمثا 3-1، وفاز الصريح على البقعة 4-3، فيما تعادل كفرسوم والسرحان 2-2.

وحقق عمان اف سي فوزا على الطرة 2-0، وبذات النتيجة تغلب العربي على الهاشمية، وصما على العالية.

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق البطولة برصيد 24 نقطة، يليه الصريح 22، السرحان والعربي وعمان اف سي 16 الهاشمية 11، أم القطين وكفرسوم 10، اتحاد الرمثا والبقعة 9، صما 7، اليرموك 5، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

07/11/2023 20:14:58