الجزيرة يفوز على اليرموك ويواصل صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- واصل فريق الجزيرة صدارته لترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ، بفوزه اليوم الثلاثاء، على مستضيفه فريق اليرموك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب السلط في ختام منافسات الأسبوع الثامن من الدوري.
وشهدت منافسات الأسبوع الثامن تغلب أم القطين على اتحاد الرمثا 3-1، وفاز الصريح على البقعة 4-3، فيما تعادل كفرسوم والسرحان 2-2.
وحقق عمان اف سي فوزا على الطرة 2-0، وبذات النتيجة تغلب العربي على الهاشمية، وصما على العالية.
ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق البطولة برصيد 24 نقطة، يليه الصريح 22، السرحان والعربي وعمان اف سي 16 الهاشمية 11، أم القطين وكفرسوم 10، اتحاد الرمثا والبقعة 9، صما 7، اليرموك 5، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
07/11/2023 20:14:58
MENAFN07112023000117011021ID1107389080
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