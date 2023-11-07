وزيرا المياه والتعاون الألماني يفتتحان مركز التوثيق والتوعية المائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- افتتح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولز، اليوم الثلاثاء، مركز التوثيق والتوعية المائية في وزارة المياه الممول بمنحة من ألمانيا.

وقال أبو السعود، إن الهدف من المركز التوثيقي الذي أنشأ بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية والتعاون الدولي الألماني، أن يصبح منصة علمية مركزية مستدامة لتوثيق المعارف المتعلقة بالمياه والمياه الجوفية التي جرى بناؤها خلال 60عاما من التعاون الفني، ونشر هذه المعارف من خلال تدريب وتطوير القدرات التكنولوجية، والتواصل مع صناع القرار والوزارات الأخرى والقطاع الأكاديمي.

وأضاف أبو السعود، أن المركز سيعمل من خلال المكتبة المادية والرقمية على جمع الدراسات والبيانات والخرائط والنماذج المتعلقة بمواضيع المياه وتوفير سهولة الوصول إليها عبر الإنترنت مستقبلا للباحثين المتخصصين في مجال المياه وصناع القرار والمانحين ما سيعزز الطلب على المعلومات الموثقة المتعلقة بمواضيع المياه.

يشار الى أن إنشاء مركز التوثيق والتوعية المائية جاء في إطار مشروع إدارة موارد المياه الجوفية في الأردن، الممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية للأعوام 2021 و2024،

ويدعم المشروع جهود الأردن في تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية المتبقية في المملكة، إذ يعمل فريق المشروع بشكل وثيق مع وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركات المياه: مياهنا، واليرموك، والعقبة.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/ ع ط

07/11/2023 19:15:57