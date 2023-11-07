الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
11/7/2023 2:32:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان7 تشرين الثاني (بترا)-عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى بروكسل التقى خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.
وتأتي الزيارة الملكية ضمن الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ورافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
--(بترا)
أز/ ع ط
07/11/2023 19:25:40
MENAFN07112023000117011021ID1107389077
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