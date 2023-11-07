الملك يعود إلى أرض الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان7 تشرين الثاني (بترا)-عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى بروكسل التقى خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.

وتأتي الزيارة الملكية ضمن الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

--(بترا)

أز/ ع ط

07/11/2023 19:25:40