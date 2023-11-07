حوارية بالهاشمية حول تعزيز مشاركة الطلبة في العمل الحزبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء7تشرين الثاني(بترا)- نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز مشاركة طلبة الجامعة في العمل الحزبي والعام"، قدمها وزير الشباب الأسبق المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد أبو رمان ،بحضور رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون وجمع من طلبة الجامعة.
وقال أبو رمان إن الأردن بحاجة في هذه الظروف الصعبة إلى أحزاب قوية وقادرة وفاعلة وقريبة من الشباب، بحيث تكون قادرة على إرسال رسالة أردنية وطنية داخليًا وخارجيًا ومواجهة استحقاقات وتداعيات العدوان على غزة والخطط والنوايا التي تظهر بين الحين والأخر ،خاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري للأهل في غزة والضفة الغربية إلى الدول المجاورة.
ودعا إلى التفكير المستقبلي في كل هذه التداعيات ووضع الخطط لمواجهتها مؤكدا ان الحزب السياسي هو مختبر للتدريب السياسي وبناء القيادات والتأطير والتوعية السياسية وتعزيز الوعي الوطني،سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة العربية ،إذ يحيط بالأردن صراعات وأيديولوجيات تسعى إلى التأثير السلبي على الشباب الأردني.
من جانبه نوه الدكتور الزبون بالدور الأردني الكبير في إغاثة الأهل في غزة إذ كان الأردن أول دولة تتمكن من إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية والدوائية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة،مؤكداً أهمية تعزيز المشاركة في الأحزاب ،إذ يعد ذلك مطلباً ملكياً وطنياً شبابياً يستند على الفكر والوعي والتطلع إلى المستقبل.
--(بترا)
ع ض/أز / ع ط
07/11/2023 19:13:04
MENAFN07112023000117011021ID1107389076
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