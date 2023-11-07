حوارية بالهاشمية حول تعزيز مشاركة الطلبة في العمل الحزبي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء7تشرين الثاني(بترا)- نظمت الجامعة الهاشمية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز مشاركة طلبة الجامعة في العمل الحزبي والعام"، قدمها وزير الشباب الأسبق المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد أبو رمان ،بحضور رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون وجمع من طلبة الجامعة.

وقال أبو رمان إن الأردن بحاجة في هذه الظروف الصعبة إلى أحزاب قوية وقادرة وفاعلة وقريبة من الشباب، بحيث تكون قادرة على إرسال رسالة أردنية وطنية داخليًا وخارجيًا ومواجهة استحقاقات وتداعيات العدوان على غزة والخطط والنوايا التي تظهر بين الحين والأخر ،خاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري للأهل في غزة والضفة الغربية إلى الدول المجاورة.

ودعا إلى التفكير المستقبلي في كل هذه التداعيات ووضع الخطط لمواجهتها مؤكدا ان الحزب السياسي هو مختبر للتدريب السياسي وبناء القيادات والتأطير والتوعية السياسية وتعزيز الوعي الوطني،سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة العربية ،إذ يحيط بالأردن صراعات وأيديولوجيات تسعى إلى التأثير السلبي على الشباب الأردني.

من جانبه نوه الدكتور الزبون بالدور الأردني الكبير في إغاثة الأهل في غزة إذ كان الأردن أول دولة تتمكن من إيصال المساعدات والمستلزمات الطبية والدوائية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة،مؤكداً أهمية تعزيز المشاركة في الأحزاب ،إذ يعد ذلك مطلباً ملكياً وطنياً شبابياً يستند على الفكر والوعي والتطلع إلى المستقبل.

--(بترا)

ع ض/أز / ع ط

07/11/2023 19:13:04