الصحة الفلسطينية تشيد بالدعم الأردني للقطاع الصحي الفلسطيني في ظل العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين ثاني (بترا) - بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة مع السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور الوضع الصحي في فلسطين بمقر الوزارة بمدينة رام الله مساء اليوم الثلاثاء في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأطلعت الوزيرة الكيلة السفير البدور على الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، مشيرة إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي، حيث توقفت 18 مستشفى وعشرات مراكز الرعاية الصحية عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.
وأكدت الكيلة أن أكثر 1.5 مليون مواطن أجبروا على الخروج من بيوتهم وأماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف، ويعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية جراء انعدام الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوقود والبيئة الصحية السليمة وانتشار الأمراض المعدية، وهم بحاجة ماسة وفورية للدعم على كافة الصعد.
وأشادت الكيلة بالدعم الكبير الذي يوليه الأردن ، ملكاً وحكومة وشعباً، لفلسطين ووقوفها إلى جانبنا في مختلف المجالات، وخاصة الصحية، حيث أرسلت الأردن شحنات من مساعدات طبية طارئة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأيام الماضية.
من جانبه أكد السفير البدور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيظل داعماً وسنداً لفلسطين وأهلها في مختلف المجالات، كما أكد على موقف الأردن الثابت في ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وضرورة الاستمرار في إدخال الدعم إلى غزة فوراً، وفتح ممر آمن لخروج الجرحى للعلاج، وكذلك دخول الفرق الطبية للقطاع ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة .
--(بترا)
م.ف/أز
07/11/2023 19:10:41
MENAFN07112023000117011021ID1107389075
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