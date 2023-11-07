الصحة الفلسطينية تشيد بالدعم الأردني للقطاع الصحي الفلسطيني في ظل العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين ثاني (بترا) - بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة مع السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور الوضع الصحي في فلسطين بمقر الوزارة بمدينة رام الله مساء اليوم الثلاثاء في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأطلعت الوزيرة الكيلة السفير البدور على الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، مشيرة إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي، حيث توقفت 18 مستشفى وعشرات مراكز الرعاية الصحية عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

وأكدت الكيلة أن أكثر 1.5 مليون مواطن أجبروا على الخروج من بيوتهم وأماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف، ويعيشون في ظروف صحية سيئة للغاية جراء انعدام الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوقود والبيئة الصحية السليمة وانتشار الأمراض المعدية، وهم بحاجة ماسة وفورية للدعم على كافة الصعد.

وأشادت الكيلة بالدعم الكبير الذي يوليه الأردن ، ملكاً وحكومة وشعباً، لفلسطين ووقوفها إلى جانبنا في مختلف المجالات، وخاصة الصحية، حيث أرسلت الأردن شحنات من مساعدات طبية طارئة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأيام الماضية.

من جانبه أكد السفير البدور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيظل داعماً وسنداً لفلسطين وأهلها في مختلف المجالات، كما أكد على موقف الأردن الثابت في ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وضرورة الاستمرار في إدخال الدعم إلى غزة فوراً، وفتح ممر آمن لخروج الجرحى للعلاج، وكذلك دخول الفرق الطبية للقطاع ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة .

--(بترا)





م.ف/أز

07/11/2023 19:10:41