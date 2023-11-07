الأميرة بسمه بنت علي تفتتح ورشة إقليمية حول التنوع البيولوجي للأغذية

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 7 تشرين الثاني (بترا) وجدي النعيمات- افتتحت سمو الأميرة بسمه بنت علي، في المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة إقليمية حول اتخاذ إجراءات بشأن التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بمشاركة 7 دول.

وأكد مدير عام مركز البحوث الدكتور نزار حداد، أهمية استضافة هذه الورشة الدولية المهمة التي تعقد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لافتا أن سياسة العلوم البحثية تلعب دورا بارزا في مد جسور التعاون بين الناس.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن الوصايا الوراثية الجينية في الأردن، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز صون التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة لتتمكن النظم الزراعية والغذائية في العالم من التصدي لتحديات عديدة تواجهها حاليا للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأة آثاره والأنماط الغذائية الصحية.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل "الأبيمونديا" الدكتور جيف بيتيس، عن امتنانه للأردن لاحتضانه ورشة إقليمية تحمل في طياتها مشاورات بين الدول حول التنوع البيولوجي وعلاقته بالغذاء والطعام.

وأشار إلى أن هذه الورشة ستخرج بتوصيات ستناقش العام المقبل، مؤكدا تطلع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل لمزيد من التعاون والتشبيك مع مركز البحوث الزراعية.

بدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن، المهندس نبيل عساف، إن التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي للأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش للمجتمعات الريفية، اكتسب خلال العقود الأخيرة مزيدا من الاعتراف في جداول الأعمال الدولية.

وأضاف أن تقييمات عالمية أجرتها هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، أدت إلى اعتماد خطط عمل عالمية لقطاعات، خاصة في إطار العمل على أنها خطط العمل القطاعية العالمية.

ولفتت عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لأبحاث النحل، الدكتورة فاني هاتجينا، إلى أهم الممارسات الصديقة للملقحات في جميع أنحاء العالم، وحالة الملقحات البرية، مؤكدة أهمية دور مركز البحوث الزراعية في تنفيذ الأبحاث العلمية الرائدة في مجال النحل.

--(بترا)

ون/ع ط

07/11/2023 19:07:09