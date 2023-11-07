صحة غزة : مستشفيات القطاع عاجزة عن استقبال الأعداد الهائلة من الجرحى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الثاني(بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور اشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع عاجزة عن استقبال الأعداد الهائلة من الجرحى.
وقال في تصريح صحفي "نفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة انعدام العلاج وأسرة العناية المركزة.
وفي السياق، حذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء، من شح المياه في قطاع غزة، وسياسة الاحتلال الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.
وقالت الحركة في تصريح صحفي إن الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، خصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أميركية.
ودعت الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.
--(بترا)
أ ش/أز/ ع ط
07/11/2023 19:03:30
MENAFN07112023000117011021ID1107389073
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