صحة غزة : مستشفيات القطاع عاجزة عن استقبال الأعداد الهائلة من الجرحى

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني(بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور اشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع عاجزة عن استقبال الأعداد الهائلة من الجرحى.

وقال في تصريح صحفي "نفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة انعدام العلاج وأسرة العناية المركزة.

وفي السياق، حذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء، من شح المياه في قطاع غزة، وسياسة الاحتلال الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، خصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أميركية.

ودعت الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.

--(بترا)

أ ش/أز/ ع ط

07/11/2023 19:03:30