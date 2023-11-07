فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي غور المزرعة وغور الذراع بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي يأتي لإجراء صيانة على شبكة المُغذي، سيكون من الساعة 10 صباحاً ولغاية 4 عصراً.

--(بترا)

أ غ /ن ح/رق

07/11/2023 18:50:07