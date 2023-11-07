فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية غداً
التاريخ
11/7/2023 2:32:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار7 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي غور المزرعة وغور الذراع بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي يأتي لإجراء صيانة على شبكة المُغذي، سيكون من الساعة 10 صباحاً ولغاية 4 عصراً.
--(بترا)
أ غ /ن ح/رق
07/11/2023 18:50:07
MENAFN07112023000117011021ID1107389072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.