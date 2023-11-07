خارجية الأعيان تُناقش الأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الثاني (بترا)- ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، برئاسة العين هاني الملقي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت اللجنة بعد اجتماعها، بيانًا عبرت فيه عن تأييدها وإيمانها بالمرتكزات الرئيسية، التي حددها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه خلال قمة القاهرة للسلام، وما قام به جلالة الملك منذ بدء الهجوم على قطاع غزة من جهود سياسية مضنية لوضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري من انتهاكات وتجاوزات إنسانية كارثية في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى جهود جلالته في حث المجتمع الدولي على دعم وقف إطلاق النار وفتح الأفق السياسي أمام تسوية سلمية تعيد الحق الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمته القدس الشرقية، وضمان قيام سلام عادل وشامل في المنطقة تحميه شعوبها، الأمر الذي طالما نادى به جلالة الملك على مدى سنوات طويلة.

وأيدت اللجنة في بيانها ما صدر عن جلالة الملكة رانيا العبدالله في المقابلتين الصحفيتين، التي عبرت فيهما جلالتها بكل صدق وإخلاص ووضوح رؤية لما يجول في وجدان الشعب الأردني والإنسانية جمعاء من حقائق واقعية لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إرهاب دولة في حق الشعب العربي الفلسطيني، أمام أعين وصمت الرأي العام العالمي، وكذلك ما صدر من تصريحات من قبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، بهذا الخصوص.

وحييت اللجنة صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني أمام المجازر الإسرائيلية، معربة عن صدمتها الشديدة على ما يُزهق من أرواح للشهداء المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة، وكذلك الأبرياء من المدنيين أينما كانوا.

وثمنت اللجنة جهد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الكبير لتحقيق رؤية جلالة الملك في وضع حد لتجاوزات السلطة الإسرائيلية القائمة على الاحتلال، مُقدرة بذات الوقت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية الوطن والمواطنين، وكذلك مظاهر التأييد الشعبي في الأردن والتأييد العارم لمطالب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في العديد من عواصم العالم.

وقالت اللجنة، إنها في ظل متابعتها للعجز، الذي أصاب مجلس الأمن الدولي حيال وضع حد لتجاوزات إسرائيل الدائمة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ومن ضمنها قرارات المجلس حيال القضية الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الناظمة لسلوك الدول الإنسانية، والتي تحرص إسرائيل على تجاوزها، منذ إنشائها، والاستمرار في مسعاها لتصفية القضية الفلسطينية وترويع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والبطش بهم عوضاً عن حمايتهم وفق القانون الدولي، فإنها تقدر شجاعة الأمين العام للأمم المتحدة التي تحث إسرائيل على التراجع عن سياستها الظالمة في غزة.

كما أعربت اللجنة عن صدمتها من قيام عدد من حكومات الدول الغربية بتأييد إسرائيل فيما تقوم به، أو تلك التي تغض الطرف عن انتهاكاتها الدائمة لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، فإنها تأمل من هذه الحكومات أن تراعي المطالب الشعبية في بلدانها والقاضية بضرورة وقف الجرائم الوحشية والعقاب الجماعي والتطهير العرقي والازدواجية في المعايير، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وقدمت اللجنة شكرها لمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على قطاع غزة وفق إعلانهم، وتهيب اللجنة بدول العالم اتباع ذات المنهج.

وقالت اللجنة إنها تعي كامل الوعي أن على العالم أن يدرك أن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من قطع للمياه والكهرباء والغذاء والدواء وغير ذلك من مستلزمات الحياة هو بكل المعايير الدولية، جريمة إبادة جماعية بحق سكان غزة.

وأضافت أن حكومة إسرائيل تقوم بذلك خدمة لمصالحها السياسية الضيقة ومستقبل أعضائها السياسي ما قد عرض المدنيين الفلسطينيين لظروف أقل ما يمكن أن توصف بأنه سعي نحو إبادة جماعية وتهجير قسري وعقاب جماعي لأهل غزة، وكذلك لحالة من الضياع الأمني المدني للإسرائيليين في إسرائيل، ذلك ما دامت تعتقد أنه يخدم مصالحهم السياسية الضيقة.

وأكدت اللجنة في ظل متابعتها للأحداث الدامية، التي تتعرض لها غزة بمواطنيها العزل الأبرياء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إرهاب الدولة هذا لا يمكن أن يكون إلا انعكاساً لما يضمره هذا الجيش في قلوب قادته من كراهية تامة وحقد دفين نحو جيرانهم العرب، وهو ما عبر عنه وزير حربهم ( وزير الدفاع الإسرائيلي ) في توصيف جلدتنا، كما أن هذه المجازر والتجويع والتنكيل والإبادة الجماعية ما هي إلا تجسيدا لذلك.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن "إنسانيتنا العربية الإسلامية تنأى بنفسها عن وصف أي من الشعوب بهكذا وصف لما يحمله من بغضاء وكراهية إنسانية فظه لا تجيزها عقيدتنا ولا إنسانيتنا".

وبينت أن ادعاء إسرائيل بانها تقوم بهذه المجازر دفاعا عن النفس هو بحد ذاته، (كقوى قائمة على الاحتلال)، ساقط قانونياً وأخلاقيا حيث أنه يقيد حق الشعوب في مكافحة الاحتلال ومقاومته والسعي نحو إنهائه.

وترى اللجنة أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحالة من الترويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، وانعدام الأمن للمنطقة وتحقيق العيش المشترك الآمن، لا يمكن أن يتحقق دون السعي الدولي لتحقيق وقف كامل لكل انتهاكات إسرائيل وحربها ودمارها لغزة وكذلك وقف عمليات ترويع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ودعت إلى رفع الحصار التام عن غزة وقرى الضفة الغربية دون أي عوائق، ووقف كامل لبناء المستوطنات(المستعمرات) في الضفة الغربية، وتفكيك الموجود منها كونها مخالفة للشرعية الدولية، والتركيز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لم يتم تنفيذها، إضافة إلى وضع خطة دولية بضوابط زمنية مضمونة من الدول الكبرى لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب إسرائيل وعلى حدود 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناشدت اللجنة في بيانها دول العالم من خلال لجان الشؤون الخارجية في مجالس الشيوخ في تلك الدول إلى تحمل مسؤولياتها الدولية والإنسانية والأخلاقية من خلال حث حكوماتها للسعي لدعم تحقيق السلام الشامل والعادل والاستقرار في منطقتنا والعالم وبنفس القدر.

وحثت اللجنة المؤسسات الدولية والإنسانية على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة ضمن حدود دولته المستقلة، وكذلك بتقدم من الجهات القانونية الدولية بما في ذلك بصورة أساسية محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية و كذلك جرائم اعتقال أبناء هذا الشعب من قبل السلطة القائمة على الاحتلال وتوصيف العقوبة على أفعالها وتنفيذ أحكامها دون تردد أو محاباة.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

07/11/2023 18:42:32