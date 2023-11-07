التنمية الاجتماعية تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، 20 خدمةً إلكترونية أساسية جديدة على بوابتها الإلكترونية ضمن المرحلة الأولى، إضافة إلى الخدمات المتوفرة سابقًا.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الهدف من إطلاق الخدمات التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، بما ينسجم مع إستراتيجية الوزارة في تجويد خدماتها والتحول الرقمي.

وأوضحت أن المرحلة الأولى التي تضم 20 خدمة إلكترونية موجهة للمواطنين، بينما المرحلة الثانية والتي ستشمل 37 خدمة إلكترونية تستهدف المؤسسات والجمعيات، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة التغذية الراجعة حول الخدمات التي أطلقت الوزارة؛ لتطويرها مستقبلًا.

وشددت على أن بوابة الخدمات الالكترونية تمتاز بسهولة الوصول والاستخدام من جهة، ومواكبة للتطورات التكنولوجية من جهة أخرى، مشيدة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودعمهم الفني والتقني الكبير.

من جهته، أكّد ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال إطلاق الخدمات، أن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية اليوم يأتي في إطار الجهود المبذولة لتبسيط وتسريع الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025، وخطة تحديث القطاع العام والشمول الرقمي والتي نسعى من خلالها وبالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية الى الوصول الى أتمتة 100 بالمئة من الخدمات الحكومية في نهاية عام 2025.

--(بترا)

ح ظ/رق

07/11/2023 18:25:07