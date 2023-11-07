إتمام تخفيض رأس مال شركة سرى للتنمية والاستثمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، عملية تخفيض رأس مال شركة سرى للتنمية والاستثمار، اليوم الثلاثاء، حيث جرى تخفيض رأس المال بمقدار 3.8 مليون دينار/سهم، وبما نسبته 55 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة، ليصبح رأس مال الشـركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 3.2 مليون دينار/سهم بدلاً من 7 ملايين دينار/سهم، وذلك من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31.
وتمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
--(بترا)
رش/ف م/رق
07/11/2023 18:18:21
MENAFN07112023000117011021ID1107389069
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