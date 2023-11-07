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إتمام تخفيض رأس مال شركة سرى للتنمية والاستثمار

11/7/2023 2:32:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، عملية تخفيض رأس مال شركة سرى للتنمية والاستثمار، اليوم الثلاثاء، حيث جرى تخفيض رأس المال بمقدار 3.8 مليون دينار/سهم، وبما نسبته 55 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة، ليصبح رأس مال الشـركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 3.2 مليون دينار/سهم بدلاً من 7 ملايين دينار/سهم، وذلك من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31.

وتمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.

--(بترا)


رش/ف م/رق

07/11/2023 18:18:21

MENAFN07112023000117011021ID1107389069

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