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الحكومة اللبنانية تناشد صنّاع القرار بالعالم بوقف المجازر في غزة

11/7/2023 2:32:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 7 تشرين الثاني (بترا)- ناشدت الحكومة اللبنانية صنّاع القرار في العالم القيام بكل ما يلزم من أجل وقف المجازر في غزة، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد حل يمنح الفلسطينيين حقوقهم وحاجاتهم الأساسية.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في رسالة وجهتها حكومته إلى العالم "لقد وُصفت غزة من قبل بأنها سجن كبير مفتوح، ولكنها تحولت اليوم إلى مقبرة جماعية مفتوحة، وهذا يمثل دليلًا قاطعًا على عمق الدرك الذي وصلت إليه العاطفة الإنسانية"، مشيرا إلى الرعب والوحشية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في غزّة ولبنان.
وأضاف "لطالما حملت بعض الدول راية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وملأت شعارات المساواة في الحقوق على المنابر الدولية، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فهناك فقط يكون انتهاك حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية مجرّد وجهة نظر".
وبين أن الازدواجية في المعايير وفقدان القيم الإنسانية تشكلان فضيحة أخلاقية كبيرة وانتهاكًا لكرامة الإنسان، وأن العنف والدمار الحاصلان سيولدان المزيد من العنف والدمار".
--(بترا)
ف ج/ف ق/رق
07/11/2023 18:16:17

MENAFN07112023000117011021ID1107389068

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