الحكومة اللبنانية تناشد صنّاع القرار بالعالم بوقف المجازر في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 7 تشرين الثاني (بترا)- ناشدت الحكومة اللبنانية صنّاع القرار في العالم القيام بكل ما يلزم من أجل وقف المجازر في غزة، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد حل يمنح الفلسطينيين حقوقهم وحاجاتهم الأساسية.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في رسالة وجهتها حكومته إلى العالم "لقد وُصفت غزة من قبل بأنها سجن كبير مفتوح، ولكنها تحولت اليوم إلى مقبرة جماعية مفتوحة، وهذا يمثل دليلًا قاطعًا على عمق الدرك الذي وصلت إليه العاطفة الإنسانية"، مشيرا إلى الرعب والوحشية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في غزّة ولبنان.
وأضاف "لطالما حملت بعض الدول راية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وملأت شعارات المساواة في الحقوق على المنابر الدولية، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فهناك فقط يكون انتهاك حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية مجرّد وجهة نظر".
وبين أن الازدواجية في المعايير وفقدان القيم الإنسانية تشكلان فضيحة أخلاقية كبيرة وانتهاكًا لكرامة الإنسان، وأن العنف والدمار الحاصلان سيولدان المزيد من العنف والدمار".
--(بترا)
ف ج/ف ق/رق
07/11/2023 18:16:17
MENAFN07112023000117011021ID1107389068
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