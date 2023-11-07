ارتفاع شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 10328 شهيداً، و25956 مصابا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء 4237 طفلا، و2719 امرأة، و631 مسنا، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1071 عائلة.

وأشار إلى تلقي الوزارة بلاغات عن 2450 مفقوداً منذ بدء العدوان بينهم 1350 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، مبينا أن الاحتلال قتل 192 كادراً صحياً، ودمر 40 سيارة إسعاف، واستهدف 120 مؤسسة صحية، وأخرج 18 مستشفى من الخدمة و40 مركز رعاية أولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وبين أن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، نتيجة منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لإخلائهم.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع عدوانه على مستشفيات قطاع غزة بشكل واضح، إذ استهدف 7 مستشفيات خلال الساعات الماضية في غزة وشماله راح ضحيتها 13 شهيدا و140 جريحا.

وبين أن الاحتلال يكرر من تهديداته لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ويطلب إخلاءه فوراً ما يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت، محذرا من تداعيات إخلاء المستشفى خطيرة على حياة 15 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة بمركز الأورام وأمراض الدم الوحيد المخصص للأطفال، حياة 38 طفلا في قسم غسيل الكلى وحياة 10 أطفال تحت أجهزة التنفس الصناعي، فضلا عن مئات الطواقم الطبية ونحو 6 آلاف نازح.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في قطع سبل الحياة في قطاع غزة وفي المرافق الصحية، إذ باتت الطواقم الطبية كشعبها تفتقد كسرة خبز وبالكاد تجد شربة ماء.

وطالب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخطوات عاجلة للتنسيق ومرافقة سيارات الإسعاف لإخلاء الشهداء والمصابين من "ممرات الموت التي يصنعها الاحتلال الإسرائيلي لقتل المواطنين الذين يجبرهم على التحرك خلالها من شمال قطاع غزة الى جنوبه".

كما طالب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الفوري على تفعيل القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية، ودعم احتياجاتها الطبية الطارئة وتزويدها بالوقود لتمكينها من القيام بوظائفها في إنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى.

وطالب الأطراف كافة بالعمل الفوري على توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود والطواقم الطبية وخروج آلاف الجرحى.

--(بترا)

أ ش/ن ح/رق

07/11/2023 18:10:18