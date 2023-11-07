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مياه المفرق تحيل 14 مشروعا خلال العام الحالي

11/7/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد مدير إدارة مياه المفرق المهندس سالم الشلول، أن الإدارة أحالت بشكل كامل 14 مشروعا من أصل 15، ضمن موازنتها للعام الحالي والبالغة مليون و300 ألف دينار.
وأشار الشلول، اليوم الثلاثاء، إلى المشاريع التي تم إحالتها بشكل نهائي خلال العام الحالي، والتي شملت شبكة مياه الغدير الأخضر، ومشاريع تحسين وتمديد خطوط مياه أمطار مختلفة في قضاءي رحاب ومنشية بني حسن، وتحسين شبكات المياه في قاع والحرس وحوشا والأكيدر وقضاء السرحان .
وبين أن المشاريع شملت أيضا، حفر بئر في منطقة الزبيدي، وتحسين شبكات المياه الزعتري ومنشية الفواعرة، وإيصال خطوط المياه إلى أحياء الغبايا الغربي والعليا والسهل وشمر، إلى جانب مشاريع صيانة وتركيب خطوط مياه في الزنية والخبرة والمزرعة وبلعما وحيانات وضواحيهم .
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
07/11/2023 17:56:19

MENAFN07112023000117011021ID1107389066

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