مياه المفرق تحيل 14 مشروعا خلال العام الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد مدير إدارة مياه المفرق المهندس سالم الشلول، أن الإدارة أحالت بشكل كامل 14 مشروعا من أصل 15، ضمن موازنتها للعام الحالي والبالغة مليون و300 ألف دينار.
وأشار الشلول، اليوم الثلاثاء، إلى المشاريع التي تم إحالتها بشكل نهائي خلال العام الحالي، والتي شملت شبكة مياه الغدير الأخضر، ومشاريع تحسين وتمديد خطوط مياه أمطار مختلفة في قضاءي رحاب ومنشية بني حسن، وتحسين شبكات المياه في قاع والحرس وحوشا والأكيدر وقضاء السرحان .
وبين أن المشاريع شملت أيضا، حفر بئر في منطقة الزبيدي، وتحسين شبكات المياه الزعتري ومنشية الفواعرة، وإيصال خطوط المياه إلى أحياء الغبايا الغربي والعليا والسهل وشمر، إلى جانب مشاريع صيانة وتركيب خطوط مياه في الزنية والخبرة والمزرعة وبلعما وحيانات وضواحيهم .
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
07/11/2023 17:56:19
MENAFN07112023000117011021ID1107389066
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