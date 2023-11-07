مذكرة تفاهم بين التنمية والتشغيل ومركز زها الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وقع مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، والمدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال.

وأشار الوريكات إلى أهداف الصندوق الذي يقوم على مبدأ الشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بالشباب والمرأة، ومنها مركز زها الثقافي، مشيدا بالجهود التي يبذلها المركز من خلال مكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات.

وأكد استعداد الصندوق لتقديم التمويل اللازم لجميع الفئات التي يؤهلها المركز للانخراط في المجتمع وسوق العمل، إضافة إلى ضرورة استفادة الجانبين من قاعدة البيانات المتوفرة للوصول للفئات المستهدفة.

من جانبها، تحدثت صبيح عن أهداف المركز المتمثلة في تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وثقافيًا، مشيرة إلى إمكانيات المركز في تدريب الفئات المستهدفة (المرأة والشباب) على إدارة المشاريع بكافة المجالات عن طريق عقد دورات تدريبية في مجال إدارة المشاريع ومنحهم شهادات معتمدة.

وأكد الطرفان أن المذكرة جاءت استكمالًا لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتسخير طاقات الشباب وأفكارهم وابتكاراتهم للتقليل من نسب الفقر والبطالة، عن طريق تأهيل وتدريب وتمويل الفئات المستهدفة لإقامة المشاريع الخاصة بهم.

--(بترا)

ع ف/ف م/رق

07/11/2023 17:51:52