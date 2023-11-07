مذكرة تفاهم بين التنمية والتشغيل ومركز زها الثقافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وقع مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، والمدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال.
وأشار الوريكات إلى أهداف الصندوق الذي يقوم على مبدأ الشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية التي تعنى بالشباب والمرأة، ومنها مركز زها الثقافي، مشيدا بالجهود التي يبذلها المركز من خلال مكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات.
وأكد استعداد الصندوق لتقديم التمويل اللازم لجميع الفئات التي يؤهلها المركز للانخراط في المجتمع وسوق العمل، إضافة إلى ضرورة استفادة الجانبين من قاعدة البيانات المتوفرة للوصول للفئات المستهدفة.
من جانبها، تحدثت صبيح عن أهداف المركز المتمثلة في تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وثقافيًا، مشيرة إلى إمكانيات المركز في تدريب الفئات المستهدفة (المرأة والشباب) على إدارة المشاريع بكافة المجالات عن طريق عقد دورات تدريبية في مجال إدارة المشاريع ومنحهم شهادات معتمدة.
وأكد الطرفان أن المذكرة جاءت استكمالًا لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتسخير طاقات الشباب وأفكارهم وابتكاراتهم للتقليل من نسب الفقر والبطالة، عن طريق تأهيل وتدريب وتمويل الفئات المستهدفة لإقامة المشاريع الخاصة بهم.
--(بترا)
ع ف/ف م/رق
07/11/2023 17:51:52
MENAFN07112023000117011021ID1107389065
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