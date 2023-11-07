16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 16 فلسطينيا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في شارع يافا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال تجمعاً على تقاطع "مفترق العيون مع الجلاء" بمدينة غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً بحي الزيتون شرقي غزة. --(بترا) ا ش /ف م/رق 07/11/2023 17:43:22

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.