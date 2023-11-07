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16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

11/7/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 16 فلسطينيا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في شارع يافا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال تجمعاً على تقاطع "مفترق العيون مع الجلاء" بمدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً بحي الزيتون شرقي غزة.
--(بترا)
ا ش /ف م/رق
07/11/2023 17:43:22

MENAFN07112023000117011021ID1107389063

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