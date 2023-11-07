16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

16 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح
التاريخ
11/7/2023 2:32:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 16 فلسطينيا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلا في شارع يافا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال تجمعاً على تقاطع "مفترق العيون مع الجلاء" بمدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً بحي الزيتون شرقي غزة.
--(بترا)
ا ش /ف م/رق
07/11/2023 17:43:22
MENAFN07112023000117011021ID1107389063
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