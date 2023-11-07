وزير الزراعة يلتقي عددا من مربي الأغنام في ناعور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة مستمرة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا قطاع الأغنام، وأن هناك جهودا واسعة للتحقق من أعداد الأغنام، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الحيازات الحيوانية الحقيقية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بحضور النائب فراس العجارمة، عددا من مربي الأغنام في لواء ناعور، حيث استمع إلى مطالبهم بما يخص قطاع الأغنام ووصول الخدمات البيطرية.
وقال إن تنظيم القطاع يهدف إلى ضمان وصول الخدمات البيطرية بشكل واضح ومباشر وشامل للقطاع، مؤكدا أن كافة الكوادر المختصة بالترقيم تتحقق من الأعداد لضمان عدم انقطاع أي خدمات عن الحيازات الحقيقية.
كما وجه الحنيفات إلى إعادة تأهيل وصيانة وتزويد مديرية زراعة ناعور بكافة المعدات والآليات اللازمة والكوادر الفنية، لتقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة.
--(بترا)
رح /ف م/رق
07/11/2023 17:39:51
MENAFN07112023000117011021ID1107389062
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