Tuesday, 07 November 2023 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الزراعة يلتقي عددا من مربي الأغنام في ناعور

11/7/2023 2:32:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة مستمرة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا قطاع الأغنام، وأن هناك جهودا واسعة للتحقق من أعداد الأغنام، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الحيازات الحيوانية الحقيقية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بحضور النائب فراس العجارمة، عددا من مربي الأغنام في لواء ناعور، حيث استمع إلى مطالبهم بما يخص قطاع الأغنام ووصول الخدمات البيطرية.
وقال إن تنظيم القطاع يهدف إلى ضمان وصول الخدمات البيطرية بشكل واضح ومباشر وشامل للقطاع، مؤكدا أن كافة الكوادر المختصة بالترقيم تتحقق من الأعداد لضمان عدم انقطاع أي خدمات عن الحيازات الحقيقية.
كما وجه الحنيفات إلى إعادة تأهيل وصيانة وتزويد مديرية زراعة ناعور بكافة المعدات والآليات اللازمة والكوادر الفنية، لتقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة.
--(بترا)
رح /ف م/رق
07/11/2023 17:39:51

MENAFN07112023000117011021ID1107389062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث