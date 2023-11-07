وزير الزراعة يلتقي عددا من مربي الأغنام في ناعور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة مستمرة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا قطاع الأغنام، وأن هناك جهودا واسعة للتحقق من أعداد الأغنام، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الحيازات الحيوانية الحقيقية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بحضور النائب فراس العجارمة، عددا من مربي الأغنام في لواء ناعور، حيث استمع إلى مطالبهم بما يخص قطاع الأغنام ووصول الخدمات البيطرية.

وقال إن تنظيم القطاع يهدف إلى ضمان وصول الخدمات البيطرية بشكل واضح ومباشر وشامل للقطاع، مؤكدا أن كافة الكوادر المختصة بالترقيم تتحقق من الأعداد لضمان عدم انقطاع أي خدمات عن الحيازات الحقيقية.

كما وجه الحنيفات إلى إعادة تأهيل وصيانة وتزويد مديرية زراعة ناعور بكافة المعدات والآليات اللازمة والكوادر الفنية، لتقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة.

--(بترا)

رح /ف م/رق

07/11/2023 17:39:51