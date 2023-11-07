الخارجية: إجلاء 4 مواطنين من السودان إلى تشاد لنقلهم للمملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 7 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة في الخرطوم، قامت بإجلاء 4 مواطنين أردنيين من جمهورية السودان الشقيق، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تشاد، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أنه قد تم إجلاء المواطنين براً عبر الحدود بين السودان وتشاد، وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام، وأن عملية الإجلاء جاءت استكمالا لعمليات الإجلاء التي قامت بها الوزارة منذ بداية الأزمة في السودان في شهر نيسان الماضي.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
07/11/2023 17:37:42
MENAFN07112023000117011021ID1107389061
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