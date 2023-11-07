الخارجية: إجلاء 4 مواطنين من السودان إلى تشاد لنقلهم للمملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة في الخرطوم، قامت بإجلاء 4 مواطنين أردنيين من جمهورية السودان الشقيق، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تشاد، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه قد تم إجلاء المواطنين براً عبر الحدود بين السودان وتشاد، وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام، وأن عملية الإجلاء جاءت استكمالا لعمليات الإجلاء التي قامت بها الوزارة منذ بداية الأزمة في السودان في شهر نيسان الماضي.

--(بترا)

ص خ/ف م/رق

07/11/2023 17:37:42