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السفير الصيني: يؤلمنا رؤية المآسي المتكررة في غزة

11/7/2023 2:32:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- قال السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان وزعته السفارة الصينية بعمان، "يؤلمنا كثيرا أن نرى المآسي المتكررة في قطاع غزة، فالكارثة الإنسانية في غزة، والظلم للشعب الفلسطيني لا يجوز أن يستمرا".
وأشار إلى أن بلاده صوتت في الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة لصالح السلام والعدالة، وتضامنت مع الأردن والدول العربية والشركاء الآخرين لبذل جهود دؤوبة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وزاد، "الصين والأردن أشارتا بكل وضوح إلى أن جذر الصراع يعود إلى عدم تحقيق إرادة الفلسطينيين في دولتهم المستقلة التي علقت لعقود، وغياب حقوقهم المشروعة".
ودعا إلى تغليب الحوار والمفاوضات وإدانة أعمال العنف بحق المدنيين في غزة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن يتبنى مجلس الأمن أعمالا فعالة لوقف إطلاق النار، لا أن يبقى مكتوف اليدين.
وأكد أن العقاب الجماعي للمدنيين لا يصل إلى الأمن الحقيقي، وأنه لا أفق للحل العسكري، مشيرا إلى أن بلاده تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية، وأكبر تأثيرا وأوسع نطاقا لوضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.
--(بترا)
ص خ/ن ح/رق
07/11/2023 17:35:22

MENAFN07112023000117011021ID1107389060

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