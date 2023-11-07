السفير الصيني: يؤلمنا رؤية المآسي المتكررة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- قال السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان وزعته السفارة الصينية بعمان، "يؤلمنا كثيرا أن نرى المآسي المتكررة في قطاع غزة، فالكارثة الإنسانية في غزة، والظلم للشعب الفلسطيني لا يجوز أن يستمرا".
وأشار إلى أن بلاده صوتت في الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة لصالح السلام والعدالة، وتضامنت مع الأردن والدول العربية والشركاء الآخرين لبذل جهود دؤوبة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وزاد، "الصين والأردن أشارتا بكل وضوح إلى أن جذر الصراع يعود إلى عدم تحقيق إرادة الفلسطينيين في دولتهم المستقلة التي علقت لعقود، وغياب حقوقهم المشروعة".
ودعا إلى تغليب الحوار والمفاوضات وإدانة أعمال العنف بحق المدنيين في غزة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن يتبنى مجلس الأمن أعمالا فعالة لوقف إطلاق النار، لا أن يبقى مكتوف اليدين.
وأكد أن العقاب الجماعي للمدنيين لا يصل إلى الأمن الحقيقي، وأنه لا أفق للحل العسكري، مشيرا إلى أن بلاده تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية، وأكبر تأثيرا وأوسع نطاقا لوضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.
--(بترا)
ص خ/ن ح/رق
07/11/2023 17:35:22
MENAFN07112023000117011021ID1107389060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.