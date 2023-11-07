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الخارجية تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في غزة لإجلائهم

11/7/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة في القاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة 568 شخصاً، تم إجلاء 209 منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل 53 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأكد القضاة، أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجداً في الجانب المصري من معبر رفح، لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم، وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
--(بترا)
ص ه/ ف م
07/11/2023 17:31:48

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