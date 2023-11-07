الخارجية تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في غزة لإجلائهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة في القاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة 568 شخصاً، تم إجلاء 209 منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل 53 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأكد القضاة، أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة لا يزال متواجداً في الجانب المصري من معبر رفح، لتنسيق دخول المواطنين الأردنيين من قطاع غزة إلى مصر، وتأمين ما يلزمهم، وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
--(بترا)
ص ه/ ف م
07/11/2023 17:31:48
MENAFN07112023000117011021ID1107389059
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