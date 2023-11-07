الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل حجة الدفاع عن النفس لارتكاب مجازر إبادة جماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الثاني (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول التي تدعي إسرائيل بأنها تشن حربها المدمرة باسمها، بأن تتبرأ من جرائم الاحتلال وتعمل على وقفها.

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به نتنياهو من جرائم أصبحت واضحة للعالم أجمع، إذ يستغل حجة الدفاع عن النفس لارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق 2.4 مليون فلسطيني، وإجبارهم على الرحيل إلى خارج قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، "يدعي نتنياهو أنه يشن هذه الحرب المدمرة على غزة باسم (الحضارة ودولها)، بمعنى الدول التي وقفت معه بحجة الدفاع عن النفس، فهو يقتل ويدمر وينتهك القانون الدولي، ويرتكب أبشع الجرائم تحت هذا المسمى".

وطالبت الوزارة تلك الدول بأن تحدد هل هي مع جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو باسمها؟ وهل هي مع انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهل تقبل بمثل هذه الجرائم والمجازر وقطع الكهرباء والماء والأغذية والدواء والوقود عن المواطنين، وقصف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والمدارس.

وأشارت إلى أن على هذه الدول أن تؤكد إما أنها جزء من هذه الجرائم المتواصلة أو لا، وتطالبها برفضها وإعلان براءتها منها وإدانتها، وأن تتخذ إجراءات عملية لمنع استمرارها وتكرارها ووقفها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها.

إلى ذلك، شيع آلاف الفلسطينيين اليوم، جثامين 4 شهداء في مدينة ومخيم طولكرم شمال الضفة الغربية التي اغتالتهم قوات الاحتلال أمس خلال مرورهم في مركبتهم على دوار المسلخ شرق المدينة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

07/11/2023 17:30:27