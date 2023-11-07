مصر: إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني عن دعم وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة7 تشرين الثاني (بترا )- أكدت مصر أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، حول المباحثات التي تناولها لقاء وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وقال ابو زيد، إن المسؤول الأممي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم حول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.
وفي لقاء آخر، أكدت مصر حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق.
جاء ذلك خلال لقاء شكري ، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، للتباحث حول الحرب في غزة، وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة.
وقال أبو زيد، إن شكري أكد عدم السماح لأية محاولات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين.
--(بترا)
ن ا/ ف م
07/11/2023 17:09:24
MENAFN07112023000117011021ID1107389057
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