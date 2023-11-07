مصر: إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني عن دعم وقف إطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة7 تشرين الثاني (بترا )- أكدت مصر أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، حول المباحثات التي تناولها لقاء وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وقال ابو زيد، إن المسؤول الأممي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم حول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

وفي لقاء آخر، أكدت مصر حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق.

جاء ذلك خلال لقاء شكري ، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، للتباحث حول الحرب في غزة، وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة.

وقال أبو زيد، إن شكري أكد عدم السماح لأية محاولات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين.

--(بترا)

ن ا/ ف م

07/11/2023 17:09:24