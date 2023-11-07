رئيس النواب: الملك يتحدث بصوت الحق دفاعا عن الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 تشرين الثاني(بترا)- محمد قديسات-أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن جلالة الملك عبد الله الثاني يتحدث بصوت الحق، ويُعبر عن وجدان وضمير الإنسانية، حيث لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الصفدي خلال ندوة حوارية بجامعة اليرموك نظمها كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية بالجامعة اليوم الثلاثاء، "مواقف الأردن الراسخة بقيادة جلالته تجاه القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب على غزة وأهمية تمتين الجبهة الداخلية" إن الأردن بات يتصدر المشهد السياسي العالمي عبر الاتصالات واللقاءات التي يعقدها جلالة الملك".

وأشار إلى أن جلالة الملك يقود حراكًا دوليًا واسعًا، وعليه أصبح الأردن يُمثل مركزا للتفاعل الإقليمي والدولي ومحطًا للدبلوماسية الفاعلة، سعيًا نحو وقف الحرب، وإيجاد أُفق سياسي يُعيد الجميع إلى طاولة الحوار، حتى ينال الأشقاء حقوقهم التاريخية المشروعة، على ترابهم الوطني وفق حل الدولتين.

وقال الصفدي "نفخر بنشامى سلاح الجو الملكي الأردني الذين قاموا وبناءً على توجيهات ملكية سامية بعملية إنزال جوي، قدموا خلالها مُساعدات طبية ودوائية عاجلة للمُستشفى الميداني الأردني في القطاع، الذي ما تزال كوادره تؤدي واجب الضمير، على الرغم من القصف والدمار الذي يشهده".

وأكد أهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية، لتفويت الفُرصة على الأصوات غير الواعية، التي تلجأ إلى ممارسات وتصرفات تستهدف حرف البوصلة، مبينًا أن هذا "ليس في مصلحة الأردن أو فلسطين، فبقاء الجبهة الأردنية متماسكة خلف مواقف جلالة الملك، يُمثل الدرع الواقي والسند والظهير لفلسطين".

من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إنه في هذه المرحلة التاريخية الحساسة نقفُ خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، داعمين ومؤيدين لمواقفه الشجاعة ومساعيه في المحافل الدولية والأممية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة.

وأضاف أننا في هذا الوطن نرفض الحرب والدمار والإبادة الجماعية التي يواجهها أهلنا في غزّة خاصة وفي عموم فلسطين، ونفتديهم بكل ما نملك، كما نستنكِرُ آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية في عدوانها على غزة.

وأكد أن الجامعة ستبقى في طليعة المؤسسات الوطنية العلمية رافعة لنهضة الأردن وصانعة للأجيال الحاملة للهمّ الوطني والعربي والإنساني، والمشتبكة مع قضايا الوطن والأمة.

--(بترا)

م ق/ ف م/ف ق

07/11/2023 16:50:00